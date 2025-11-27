Torna la Conference al Franchi. Il Corriere Fiorentino: “Viola con l’AEK. Davanti Dzeko-Gud”

Una Fiorentina in crescita ma ancora a secco di vittorie torna nel suo terreno di caccia preferito, la Conference League, e questa sera alle 21:00 ospiterà al Franchi i greci dell’AEK Atene, nella quarta giornata della League Phase della competizione europea. Debutto in campo internazionale per Paolo Vanoli, ancora a caccia dei primi tre punti e che proverà a mettere subito una pezza ad un girone che si è leggermente complicato dopo l’ultima sconfitta subita a Mainz.

Il tecnico piemontese si affiderà all’esperienza di Dzeko e De Gea, come confermato in conferenza stampa, e ha aggiunto: “Non è un ostacolo, anzi è un altro match che mi permette di vedere dei miglioramenti e mi permette di vedere all'opera altri giocatori. Adesso il nostro pensiero è a questa Coppa, che arriva nel momento giusto. Se vogliamo diventare grandi dobbiamo giocare ogni tre giorni.

Il campo internazionale è un altro calcio. Incontriamo una squadra che mi è piaciuta guardare, ha un gioco propositivo. Sono una squadra offensiva, con gente di gamba sugli esterni. In campionato sono a 3 punti dal primo posto e conosco la loro fame e la loro determinazione. Hanno fatto più fatica in coppa ma la conference può ribaltare ogni pronostico. Dobbiamo saper interpretare bene la differenza tra campionato e coppa".