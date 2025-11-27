Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Vanoli si affida ai veterani per il debutto in Europa: De Gea e Dzeko guidano la Fiorentina

Vanoli si affida ai veterani per il debutto in Europa: De Gea e Dzeko guidano la FiorentinaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Niccolò Righi
Oggi alle 08:45Serie A
Niccolò Righi

La sfida serve soprattutto a vedere a che punto sta la Fiorentina, uscita da due pareggi nelle ultime partite contro Genoa e Juventus, senza perdere d'occhio una classifica che si è un po' ingolfata dopo l'ultimo ko subito in Germania contro il Mainz. Paolo Vanoli è pronto a fare il proprio debutto in campo europeo e questa sera, alle ore 21:00, affronterà al Franchi i greci dell'AEK Atene. Dopo aver ritrovato compattezza in campionato, i viola sono chiamati a ritrovare anche la vittoria nel loro terreno di caccia preferito: la Conference League. L'obiettivo è quello di presentarsi domenica a Bergamo con un pizzico di fiducia in più, anche se il tecnico piemontese impiegherà chi finora è stato meno utilizzato.

“La partita di domani (oggi, ndr) mi permetterà di vedere all’opera altri giocatori”, ha dichiarato Vanoli in conferenza stampa. Non in porta, però, dove verrà confermato David De Gea al posto del giovane Martinelli. Per il resto, l’altra conferma che è arrivata dalla conferenza stampa riguarda l’attacco, dove tornerà titolare Edin Dzeko. Vanoli si affiderà all’esperienza dei suoi veterani per provare ad uscire dalle sabbie mobili: “Bisogna capire il momento e l'importanza della partita e della competizione. Per questo contro l'AEK giocheranno De Gea e Dzeko, che devono aiutarci a uscire da questo momento".

Il dubbio della vigilia riguarda soprattutto il modulo che l’allenatore impiegherà. Visti i tanti, assenti, soprattutto sulle fasce, non è da escludere che la Fiorentina possa passare a 4 adattando Comuzzo sulla destra. In ogni caso il classe 2005 è pronto a tornare in una difesa che dovrebbe essere completata da Pongracic e Ranieri. A centrocampo, Hans Nicolussi Caviglia si riprenderà la cabina di regia, così come tornerà Ndour e verrà confermato Mandragora. Davanti, al fianco di Dzeko, è pronto Albert Gudmundsson, ieri spronato da Vanoli in conferenza stampa: “l passaggio che deve far lui è capire che i campioni sono quelli che nei momenti difficili ti trascinano fuori. Io da Albert pretendo questo, perché ha qualità ed è importante per questo gruppo. Io sono convinto che alla fine ci darà grandi soddisfazioni".

Articoli correlati
Torna la Conference al Franchi. Il Corriere Fiorentino: “Viola con l’AEK. Davanti... Torna la Conference al Franchi. Il Corriere Fiorentino: “Viola con l’AEK. Davanti Dzeko-Gud”
Pablo Marì in difficoltà con la Juve, Vanoli: "Primo tempo sempre dietro a Vlahovic,... Pablo Marì in difficoltà con la Juve, Vanoli: "Primo tempo sempre dietro a Vlahovic, poi ha reagito"
Fiorentina in Conference, Vanoli: "Oggi non possiamo fare tanti esperimenti, serve... Fiorentina in Conference, Vanoli: "Oggi non possiamo fare tanti esperimenti, serve dare continuità"
Altre notizie Serie A
Il Napoli mette nel mirino la Roma. E Conte potrebbe recuperare Spinazzola e altri... Il Napoli mette nel mirino la Roma. E Conte potrebbe recuperare Spinazzola e altri due
Roma-Midtjylland, 1ª in A contro 1ª in Europa League. Danesi pionieri del Moneyball... Roma-Midtjylland, 1ª in A contro 1ª in Europa League. Danesi pionieri del Moneyball
Atalanta, debutto da sogno per Palladino in Champions: "È stata una notte indimenticabile"... Atalanta, debutto da sogno per Palladino in Champions: "È stata una notte indimenticabile"
Chi è Claudio Filippi? Il segreto dietro la rinascita di Maignan raccontato da Delneri... Esclusiva TMWChi è Claudio Filippi? Il segreto dietro la rinascita di Maignan raccontato da Delneri
De Ketelaere, gol e consapevolezza: deve diventare leader dell'Atalanta De Ketelaere, gol e consapevolezza: deve diventare leader dell'Atalanta
Rabiot: "Al Milan per vincere. Da sempre mi rivedo nel modo di pensare di Allegri"... Rabiot: "Al Milan per vincere. Da sempre mi rivedo nel modo di pensare di Allegri"
Atalanta, Lookman: "Abbiamo mostrato il nostro DNA. Importante tornare al gol" Atalanta, Lookman: "Abbiamo mostrato il nostro DNA. Importante tornare al gol"
Farioli può fare 100 (o 99?) oggi contro il suo ex Nizza. Che differenza rispetto... Farioli può fare 100 (o 99?) oggi contro il suo ex Nizza. Che differenza rispetto a due anni fa
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
Le più lette
1 Di Canio: "Inter, limiti caratteriali. Chivu vada dai singoli: 'Ma porca tr... te lo devo dire io?'"
2 Julio Cesar: "Perché Chivu ha tolto Zielinski e Bonny? E Lautaro ce l'aveva con lui"
3 Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
4 Gimenez verso l'addio. Allegri vuole un altro centravanti a gennaio, ci sono club di Premier
5 Inquietante conferma Inter: anche con l'Atletico buona prova, ma altro ko con una big
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine top news n.1 Chi è Claudio Filippi? Il segreto dietro la rinascita di Maignan raccontato da Delneri
Immagine top news n.2 Rabiot: "Al Milan per vincere. Da sempre mi rivedo nel modo di pensare di Allegri"
Immagine top news n.3 Il Newcastle ci prova per Manu Koné ma Gasperini e la Roma hanno già deciso sul futuro
Immagine top news n.4 Gimenez verso l'addio. Allegri vuole un altro centravanti a gennaio, ci sono club di Premier
Immagine top news n.5 Gol e spettacolo in Champions League: Arsenal al comando, Mbappé trascina il Real
Immagine top news n.6 Palladino, debutto da sogno: l'Atalanta si conferma bella in Champions con CDK-Lookman
Immagine top news n.7 Inquietante conferma Inter: anche con l'Atletico buona prova, ma altro ko con una big
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
Immagine news podcast n.2 La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi
Immagine news podcast n.3 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
Immagine news podcast n.4 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Zazzaroni: "Juventus, serve tempo a Spalletti. Roma non da Scudetto"
Immagine news Altre Notizie n.2 E' nata col Bodo la Juventus di Spalletti? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Caputi: "Il Napoli deve giocare con intensità. Con la Roma sfida che peserà"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Zielinski mastica amaro: "C’è mancato poco per portare a casa almeno un pareggio"
Immagine news Serie A n.2 Il Napoli mette nel mirino la Roma. E Conte potrebbe recuperare Spinazzola e altri due
Immagine news Serie A n.3 Roma-Midtjylland, 1ª in A contro 1ª in Europa League. Danesi pionieri del Moneyball
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, debutto da sogno per Palladino in Champions: "È stata una notte indimenticabile"
Immagine news Serie A n.5 Chi è Claudio Filippi? Il segreto dietro la rinascita di Maignan raccontato da Delneri
Immagine news Serie A n.6 De Ketelaere, gol e consapevolezza: deve diventare leader dell'Atalanta
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Vivarini arriva a Bari: "Ho lasciato qualcosa in sospeso. Dobbiamo vincere e basta"
Immagine news Serie B n.2 Bari, Vivarini ritrova Magalini: a Catanzaro due stagioni con risultati eccezionali
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Ruocco: "Possanzini è un grande allenatore. Ora gioco più leggero e faccio gol"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, Fredberg: "Avremo una cifra importante per fare un mercato aggressivo"
Immagine news Serie B n.5 Il Bari si prepara al Vivarini-bis. Sarà davvero la scelta vincente per risollevarsi?
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, al via la preparazione per la gara salvezza con lo Spezia: il punto sull'infermeria
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini verso l'esclusione. La Torres avrebbe disdetto l'albergo e attende il rinvio della gara
Immagine news Serie C n.2 Latina, Bruno: "Porro ha deciso di andare in porta, ho assecondato la sua scelta"
Immagine news Serie C n.3 Rimini al tramonto. Si attende solo la Federazione: ma difficilmente il club chiuderà la stagione
Immagine news Serie C n.4 Coppa Italia Serie C, ieri gli Ottavi di Finale. Definiti i Quarti: il Ravenna se la vedrà col Renate
Immagine news Serie C n.5 Renate, Foschi: "La Coppa Italia ha dimostrato che siamo in fiducia. Torneo a cui teniamo"
Immagine news Serie C n.6 Di Carlo: "Il mio Gubbio squadra di agnellini? Iniziamo a portare rispetto ai calciatori"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Midtjylland, all'Olimpico arriva la rivelazione danese
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atletico Madrid Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Eintracht Francoforte-Atalanta, esordio europeo per Palladino
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italdonne, Giugliano: "Affrontare gli USA è grande opportunità. Vedremo a che punto siamo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italdonne, si avvicina gara con gli USA. Le azzurre prendono le misure con l’'Inter&Co Stadium'
Immagine news Calcio femminile n.3 Supercoppa Femminile, Roma-Juventus l'11 gennaio all'Adriatico di Pescara
Immagine news Calcio femminile n.4 Oggi primo allenamento per l'Italia negli USA: Boattin e Cantore hanno raggiunto il gruppo
Immagine news Calcio femminile n.5 Soncin: "Violenze fisiche e verbali sulle donne non tollerabili. Serve un cambio culturale"
Immagine news Calcio femminile n.6 La Ternana Women lancia una nuova campagna social contro la violenza sulle donne
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…