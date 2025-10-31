Fiorentina, il retroscena sull'opzione nel rinnovo di Mandragora: ecco quando scatterà
È tutto fatto per il rinnovo di Rolando Mandragora in casa Fiorentina. Oggi, come raccontatovi da TMW, è arrivato l'accordo definitivo per il centrocampista classe '97 sul nuovo accordo con il club viola che lo porterà a guadagnare 1.8 milioni a stagione, spostando la precedente scadenza nel 2026 (con opzione) di due anni, quindi al 2028, con un'altra opzione presente nel contratto.
Quando scatterà l'opzione
Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, se il giocatore ex Torino e Juventus raggiungerà 30 presenze da almeno 45 minuti nella stagione 2027/28, allora il suo contratto potrà essere prolungato di un ulteriore anno.
Anche Dodo verso il rinnovo: l'indiscrezione di TMW
I viola sono pronti adesso a incontrare l'entourage del laterale brasiliano Dodo. Il club di Commisso è fiducioso sul rinnovo di contratto dell'ex Shakhtar, che potrebbe presto mettere per iscritto una nuova intesa fino al 30 giugno 2029 con opzione fino al 2030. Ricordiamo che il fronte Dodo si è riaperto dopo una lunga telenovela iniziata in inverno e proseguita anche tra primavera ed estate, a proposito di un nuovo contratto che sembrava ormai definito ma le cui trattative si sono poi incagliate. In ponte, un contratto da oltre 2 milioni di euro netti a stagione.
