Ultimo sprint per Mandragora, Dodo torna in corsa: i rinnovi accendono la pausa viola

Oltre a riordinare le idee e pianificare con cura il piano da attuare per andare a San Siro, presentarsi al cospetto del Diavolo e provare ad uscirne indenni, la Fiorentina sta sfruttando questi giorni di pausa dal tran tran del campionato per riflettere sulle prossime mosse, in particolare su quei casi di rinnovo che il club si sta ormai trascinano da alcuni mesi. Stiamo ovviamente parlando di Rolando Mandragora e di Dodo, per i quali alla fine potrebbe esserci una fumata bianca nonostante le trattative siano in punti completamente diversi.

L'ultimo chilometro di Mandragora

Nella tappa Mandragora siamo ormai giunti all'ultimo chilometro, quello in cui tutte le parti in causa si sollevano sui pedali e danno vita alla volata finale. L'entourage del giocatore e gli uomini di mercato della Fiorentina sono sempre più vicini a trovare un accordo per il prolungamento del contratto del centrocampista napoletano, che scadrà il prossimo giugno. La base di un accordo c'è già e dovrebbe garantire all'attuale capocannoniere della squadra 1,8 milioni circa. Per la durata, invece, siamo su un biennale fino al 2028, vedremo se ci sarà un'opzione oppure no. Resta comunque il fatto che il classe '97 gode della piena fiducia da parte di tutti: dalla dirigenza, all'allenatore. E' arrivato a Firenze nel luglio del 2022 e in queste tre stagioni si è saputo prendere le chiavi del centrocampo e la leadership del club. Attorno a lui hanno gravitato oltre 18 compagni, ma Mandragora è sempre rimasto la certezza.

La corsa Dodo è riparta

Ben diversa è la situazione sulla tappa Dodo: il traguardo è ancora lontano ma, almeno, dopo una foratura alla ruota che sembrava dovesse far naufragare tutto, la Fiorentina sembra essere ripartita. Riavvolgiamo il nastro. Negli scorsi mesi i viola hanno proposto un rinnovo che il giocatore non ha mai voluto firmare perché ritenuto non consono al suo valore. Da quel momento i rapporti tra il ds Pradè e l'entourage di Dodo - sottolineiamo l'entourage, mai il giocatore - sembrava irrimediabilmente compromesso. E invece la redazione di TMW nei giorni scorsi ha scoperto che ci sarebbero prove di disgelo per sbloccare l'impasse che si era creata sul rinnovo fino al 2030.