Fiorentina in crisi, Cecchi Gori: "La riprenderei come presidente onorario e una cordata di fiorentini"

Simone Bernabei
Oggi alle 16:38Serie A
Simone Bernabei

La Fiorentina sta vivendo uno dei momenti sportivamente parlando più complicati della sua storia, con un ultimo posto in classifica in campionato e zero vittorie su 14 giornate giocate.

Ai microfoni della Rai nel corso della trasmissione "La Volta Buona", l'ex presidente Vittorio Cecchi Gori ha così risposto ad una domanda in merito alla possibilità, fin qui comunque mai emersa, di rientrare all'interno del club viola: "Per salvare la situazione potrei farlo soltanto io. Come presidente onorario, con una cordata fiorentina, lo potrei anche a fare. Speriamo che quelli che ci sono riescano a far qualcosa, perché fino ad adesso è stato sbagliato tutto".

