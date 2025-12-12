Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Calabro: "C'è voglia di rivalsa. Contro l'Entella voglio vedere il vero Dna della mia Carrarese"

© foto di FEDERICO SERRA
Claudia Marrone
Oggi alle 16:19Serie B
Claudia Marrone

Antivigilia di gara per la Carrarese, che domenica pomeriggio, tra le mura amiche del 'Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri', affronterà la Virtus Entella, in occasione della 16ª giornata del campionato di Serie B.

A parlare del match, come riportano i canali ufficiali degli apuani, mister Antonio Calabro: "Sicuramente non stiamo attraversando un momento semplice, ma credo che l’unico vero passaggio a vuoto sia stata la partita di Palermo: dobbiamo essere realisti e consapevoli che soprattutto in gare come quella di Genova, abbiamo raccolto meno rispetto a quanto dimostrato sul campo. Comunque, il calcio non sempre è meritocratico e dobbiamo accettarlo, lavorando sempre la giusta concentrazione e determinazione per riuscire a riportare gli episodi e i risultati dalla nostra parte. In questa settimana ho percepito più che mai, da parte dei ragazzi, una grande voglia di rivalsa, per questo mi aspetto che anche domenica si veda in campo il vero dna di questa squadra. Contro l'Entella sarà una sfida molto complessa, è una squadra compatta, dinamica e con una chiara idea di calcio. Inoltre, essendo una neopromossa, vanta un grande entusiasmo e una rosa composta sia da un gruppo storico ormai, che si portano dietro da diversi anni, sia da individualità qualitativamente importanti".

Proprio sulla squadra: "Credo non si debba mai dimenticare come questo gruppo sia composto da molti giocatori giovani, che hanno ancora tanto da dare e da dover dimostrare a questo sport; inoltre, alcuni sono reduci da stagioni non semplici, altri da infortuni passati, alcuni stanno faticando a entrare nell’ottica di una crescita corretta e regolare, ma tutti hanno la possibilità e il dovere di crescere per loro stessi e per il bene della squadra. Comunque, anche l’anno scorso di questi tempi, molti giocatori stavano attraversando un periodo di cambiamento che li ha portati poi a compiere uno step di crescita, perciò sono fiducioso che avvenga anche quest’anno".

Il discorso va quindi agli indisponibili: "La squadra si è allenata regolarmente durante tutta la settimana, abbiamo solamente riscontrato qualche assenza legata allo stato influenzale di alcuni componenti della rosa, ma mancano ancora due giorni alla gara, perciò valuteremo insieme allo staff medico se sarà opportuno arruolarli o meno. A parte ciò, l’unico giocatore che sicuramente non verrà convocato sarà Accornero, a causa di una distorsione al ginocchio che costringerà il ragazzo a sottoporsi ad ulteriori controlli nei prossimi giorni".

Conclude: "La notizia della riapertura del Settore Curva Nord mi ha trasmesso grande entusiasmo: riavere tutti i tifosi al nostro fianco a partire da questa domenica è un aspetto importante per tutta la città di Carrara. Dobbiamo senz’altro ringraziare chi ha cercato in tutti i modi di sostenere la squadra sino a ora durante le partite in casa, ma dobbiamo essere realisti e consapevoli che lo scenario casalingo con il tifo organizzato dalla nostra parte, può rivelarsi un fattore determinante per noi, soprattutto nei momenti di difficoltà".

