Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Udinese, Runjaic: "Sono qui da due anni e sto dando tutto: non guardiamo tutto negativo"

Udinese, Runjaic: "Sono qui da due anni e sto dando tutto: non guardiamo tutto negativo"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 17:38Serie A
Simone Lorini

Alla vigilia della sfida al Napoli, il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic parla in questi termini dei bianconeri dopo il ko interno contro il Genoa: "Ekkelenkamp non è un esterno, è un centrocampista importante per noi, questi infortuni possono capitare, fa parte del mondo del calcio. Attualmente non abbiamo entrambi gli esterni, Rui Modesto negli ultimi mesi si è allenato bene e con il Genoa l'ho fatto entrare. Non è stato semplice perché non giocava da tempo, alcune cose le poteva fare meglio ma non era un contesto facile. Ha dato del suo meglio, noi abbiamo bisogno sulle fasce del giusto atteggiamento difensivo, non stiamo avendo attualmente un grande contributo in fase offensivo. Rui Modesto, senza entrare nello specifico, qualche errore lo ha commesso nella sua prestazione, c'è anche Ehizibue che potrebbe giocare lì, c'è ancora la rifinitura e qualche ora per decidere".

Molti giocatori dell'Udinese avrebbero capacità al tiro da fuori, ma spesso è una via che viene provata poco:
"Dipende a che giocatori si riferisce, io sono un po' più pratico e concreto, conosco i nostri dati, lo scorso anno abbiamo fatto molti traversoni ma senza sfruttarli. Anche con il Genoa abbiamo avuto occasioni ma non le abbiamo sfruttate, contro il Genoa abbiamo avuto diversi piazzati senza sfruttarli. Ci sono diverse cose in cui migliorare e non stiamo trovando stabilità difensiva e questo è un problema. Anche contro la Juventus qualche occasione, senza sfruttarla, l'abbiamo trovata. Non bisogna essere troppo negativi, bisogna lavorare e ricordarsi che comunque nonostante tutti i cambiamenti fatti in estate ha un punto in più dell'anno scorso. E' normale essere insoddisfatti, però sappiamo qual è stata la situazione dell'Udinese negli ultimi anni, non ha lottato per lo Scudetto con l'Inter. Lavoriamo per migliorare, non bisogna guardare tutto in negativo, in squadre come l'Udinese è normale, bisogna capire perché occupano una posizione di metà classifica. Ci sono dei motivi e ognuno ha la sua opinione e il suo punto di vista, ma se si è troppo negativi non serve a molto. Preferisco rimanere tranquillo, è importante rimanere positivi e lavorare guardando al futuro.

L'Udinese negli ultimi anni ha venduto molto, comprato tanti ragazzi, ma per tanto tempo non ha perso la Serie A: sono qui da due anni ma io sto dando tutto per questa squadra, così come vedo tutti in società dare tutto per il club e sicuramente lo ha fatto anche chi era qui prima di me, altrimenti non saremmo ancora in Serie A. Bisogna tenere conto del passato e vogliamo essere squadra difficile da affrontare in casa migliorando le prestazioni, così i risultati arriveranno e abbiamo bisogno del sostegno dei tifosi. Arriva il Napoli ora e sappiamo che metà stadio tiferà Napoli, in Italia funziona così, cose che in Germania o altrove non accadono. So che abbiamo tanto lavoro da fare, gli alti e bassi fanno parte del processo di crescita, conosco a memoria carriera e dati di tutti i nostri giocatori e lavoriamo per trovare i giusti frutti".

Articoli correlati
Udinese, Runjaic: "Il Napoli non verrà qui a pareggiare. Okoye? Contenti rimanga... Udinese, Runjaic: "Il Napoli non verrà qui a pareggiare. Okoye? Contenti rimanga con noi"
Udinese, Runjaic: "Al momento questo è il nostro livello, troppi errori contro il... Udinese, Runjaic: "Al momento questo è il nostro livello, troppi errori contro il Genoa"
Udinese, Runjaic: "Ci serve costanza, non dimentichiamoci da che stagioni veniamo"... Udinese, Runjaic: "Ci serve costanza, non dimentichiamoci da che stagioni veniamo"
Altre notizie Serie A
Montervino: "Napoli, Lucca non è un menefreghista. Il suo problema è di natura tecnica"... Montervino: "Napoli, Lucca non è un menefreghista. Il suo problema è di natura tecnica"
"Manco all'Olimpico da tre anni". Sensi risponde a Totti: "Giochi meno a padel e... "Manco all'Olimpico da tre anni". Sensi risponde a Totti: "Giochi meno a padel e ci torni"
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 15^ giornata di campionato... Focus TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 15^ giornata di campionato
Atalanta-Cagliari, i convocati di Pisacane: ritorna in lista il centrocampista Mazzitelli... Atalanta-Cagliari, i convocati di Pisacane: ritorna in lista il centrocampista Mazzitelli
Fava: "Lucca non era ancora pronto per il Napoli, gli serviva un altro step dopo... Fava: "Lucca non era ancora pronto per il Napoli, gli serviva un altro step dopo l'Udinese"
Lazio, torna di moda Loftus-Cheek: è un pupillo di Sarri, ma serve una cessione importante... Lazio, torna di moda Loftus-Cheek: è un pupillo di Sarri, ma serve una cessione importante
Sassuolo, Romagna: "Rientro in 10 giorni. Finora stagione da 7, ma ora manteniamo... Sassuolo, Romagna: "Rientro in 10 giorni. Finora stagione da 7, ma ora manteniamo il voto"
Milan-Como a Perth, parla Simonelli. Genoa, la conferenza di De Rossi. Le top news... Milan-Como a Perth, parla Simonelli. Genoa, la conferenza di De Rossi. Le top news delle 18
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
Le più lette
1 La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 Spalletti pensa al 4-2-3-1: Cambiaso pronto a cambiare ruolo
4 Il gioiello del Pisa è una scoperta... Della Juventus. Ora su Touré c'è l'Inter
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 dicembre
Ora in radio
TMW News 18:00TMW News live!
Notizie, opinioni e attualità.
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
EuroMaracanà 19:05EuroMaracanà
EuroMaracanà
Primo piano
Immagine top news n.0 Ultimatum alla FIFA, la Serie A pronta a forzare la mano: tutto su Milan-Como
Immagine top news n.1 Serie A, 15^ giornata LIVE: chance per Politano, Lautaro-Thuram confermati
Immagine top news n.2 Serie A, ultimatum di Simonelli su Milan-Como: "Entro il 18 dicembre capiremo"
Immagine top news n.3 L'incredibile saliscendi di Disasi. Chi è l'obiettivo del Milan che cerca un nuovo riscatto
Immagine top news n.4 Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: Italia, giovedì propizio ma ancora non basta
Immagine top news n.5 Inter, Lautaro: "Non ho un solo motivo per andarmene. Fra scudetto e Champions non scelgo"
Immagine top news n.6 Milan, Modric: "Allegri è un vincente. Scudetto? E' dura ma andiamo avanti con fiducia"
Immagine top news n.7 Una idea o una follia? Icardi vorrebbe l'Italia e il Milan ci pensa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti" Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
Immagine news podcast n.2 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
Immagine news podcast n.3 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Cuoghi: "Il Vicenza vincerà il campionato. Il Ravenna è la vera sorpresa del Girone B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Mauro Icardi può fare al caso del Milan? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Il Napoli sta fallendo il doppio obiettivo. Juve, è partita verità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 "Manco all'Olimpico da tre anni". Sensi risponde a Totti: "Giochi meno a padel e ci torni"
Immagine news Serie A n.2 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 15^ giornata di campionato
Immagine news Serie A n.3 Atalanta-Cagliari, i convocati di Pisacane: ritorna in lista il centrocampista Mazzitelli
Immagine news Serie A n.4 Fava: "Lucca non era ancora pronto per il Napoli, gli serviva un altro step dopo l'Udinese"
Immagine news Serie A n.5 Lazio, torna di moda Loftus-Cheek: è un pupillo di Sarri, ma serve una cessione importante
Immagine news Serie A n.6 Sassuolo, Romagna: "Rientro in 10 giorni. Finora stagione da 7, ma ora manteniamo il voto"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, Aquilani: "L'Avellino arriverà qui con entusiasmo, ma noi siamo in netta crescita"
Immagine news Serie B n.2 Venezia-Monza, i convocati di Stroppa: Sverko è recuperato, mentre Franjic no
Immagine news Serie B n.3 Spezia-Modena, i convocati di Sottil: lieve emergenza difensiva. Out Ponsi e Cotali
Immagine news Serie B n.4 Calabro: "C'è voglia di rivalsa. Contro l'Entella voglio vedere il vero Dna della mia Carrarese"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Donadoni: “Due vittorie non bastano, ora serve ambizione per continuare a crescere”
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia-Empoli, Abate: “Serve equilibrio ma vogliamo tornare a vincere davanti ai nostri tifosi”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cuoghi: "Il Vicenza vincerà il campionato. Il Ravenna è la vera sorpresa del Girone B"
Immagine news Serie C n.2 SudTirol-Bari, i convocati di Vivarini: lunga lista di assenti, ma recupera Gaston Pereiro
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, nuovi capitali da Iervolino: altri 20 milioni per rilanciare il club
Immagine news Serie C n.4 Renate, Magoni: "Non puntiamo alla Serie B. Vogliamo lanciare giovani"
Immagine news Serie C n.5 Vis Pesaro, report medico: lesione di medio alto grado al quadricipite per Ferrari
Immagine news Serie C n.6 Perugia, Tedesco: “Dopo il derby serve reazione da uomini. Quattro fuori per scelta tecnica"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Parma-Lazio, Sarri non ha mai perso contro i ducali
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lecce-Pisa, in palio punti salvezza pesantissimi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Celtic-Roma, giallorossi chiamati alla svolta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women’s Champions Cup 2026, la final four negli stadi di Arsenal e Brentford
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Lenzini: "Sogno di vincere in azzurro. Soncin ci ha dato consapevolezza"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juve a un passo dal sogno, Roma sprofondata nell'incubo. Le due facce della UWCL
Immagine news Calcio femminile n.4 C'è un'italiana nella formazione tipo della 5ª giornata di UWCL: è la juventina Girelli
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia U17, le avversarie nel Round 2 di qualificazione all'Europeo. Leandri: "Possiamo giocarcela con tutte"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia U19, sorteggiato il girone di qualificazione all'Europeo. Matteucci: "Sfide stimolanti"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere