C'è un'italiana nella formazione tipo della 5ª giornata di UWCL: è la juventina Girelli
C’è Cristiana Girelli a guidare l’attacco della formazione tipo della quinta giornata di Women’s Champions League stilata dal gruppo di osservatori tecnici della UEFA.
La numero 10 della Juventus e della Nazionale è l’unica rappresentante del nostro calcio nell’undici tipo dove a farla da padrone sono il Real Madrid e, sorprendentemente, l’OH Leuven con due giocatrici a testa. A completare il tridente offensivo con Girelli ci sono Mead dell’Arsenal e Caicedo del Real Madrid, mentre in mezzo al campo trovano spazio Putellas del Barcellona, Harder del Bayern e Dumornay del Lione. In difesa le due giocatrici del club belga – la portiera Seynhaeve e la terzina Everaerts – affiancate dall’altra madridista Mendez, Bright del Chelsea e N’Dongala del Paris FC.
Questa la formazione scelta e schierata con il 4-3-3: Seynhaeve (OH Leuven); N’Dongala (Paris FC), Bright (Chelsea), Mendez (Real Madrid), Everaerts (OH Leuven); Dumornay (Lione), Harder (Bayern Monaco), Putellas (Barcellona); Mead (Arsenal), Girelli (Juventus) Caicedo (Real Madrid)
Questo, il quadro completo dei risultati e la classifica:
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - 5ª GIORNATA
St. Polten-Juventus 0-5
6' Vangsgaard, 43' [rig.] e 59' [rig.] Girelli, 66' Pinto, 81' Krumbiegle
Arsenal-Twente 1-0
10' Mead
Paris Saint Germain-OH Leuven 0-0
Real Madrid-Wolfsburg 2-0
19' Mendez, 67' Caicedo
Barcellona-Benfica 3-1
29' Pajor (BA), 46' Davidson (BE), 54' [aut.] Ucheibe (BE), 58' Laia Aleixandri (BA)
Valerenga-Paris FC 0-1
45'+4 Sævik
Chelsea-Roma 6-0
13' [aut.] Bergamaschi, 26' Kaptein, 44' Rytting Kaneryd, 51' [rig.] Nusken, 77' Hamano, 86' Bronze
Manchester United-Lione 0-3
12' Chawinga, 81' e 90' Dumornay
Atletico Madrid-Bayern Monaco 2-2
13' [rig.] Bøe Risa (A), 63' e 78' Harder (B), 88' Fiamma (A)
CLASSIFICA
Barcellona 13
Lione 13
Chelsea 11
Juventus 10
Real Madrid 10
Bayern Monaco 10
Wolfsburg 9
Arsenal 9
Manchester United 9
Paris FC 8
Atletico Madrid 7
OH Leuven 6
Valerenga 4
Twente 2
Benfica 1
Paris Saint-Germain 1
Roma 1
St. Polten 1