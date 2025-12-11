C'è un'italiana nella formazione tipo della 5ª giornata di UWCL: è la juventina Girelli

C’è Cristiana Girelli a guidare l’attacco della formazione tipo della quinta giornata di Women’s Champions League stilata dal gruppo di osservatori tecnici della UEFA.

La numero 10 della Juventus e della Nazionale è l’unica rappresentante del nostro calcio nell’undici tipo dove a farla da padrone sono il Real Madrid e, sorprendentemente, l’OH Leuven con due giocatrici a testa. A completare il tridente offensivo con Girelli ci sono Mead dell’Arsenal e Caicedo del Real Madrid, mentre in mezzo al campo trovano spazio Putellas del Barcellona, Harder del Bayern e Dumornay del Lione. In difesa le due giocatrici del club belga – la portiera Seynhaeve e la terzina Everaerts – affiancate dall’altra madridista Mendez, Bright del Chelsea e N’Dongala del Paris FC.

Questa la formazione scelta e schierata con il 4-3-3: Seynhaeve (OH Leuven); N’Dongala (Paris FC), Bright (Chelsea), Mendez (Real Madrid), Everaerts (OH Leuven); Dumornay (Lione), Harder (Bayern Monaco), Putellas (Barcellona); Mead (Arsenal), Girelli (Juventus) Caicedo (Real Madrid)

Questo, il quadro completo dei risultati e la classifica:

WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - 5ª GIORNATA

St. Polten-Juventus 0-5

6' Vangsgaard, 43' [rig.] e 59' [rig.] Girelli, 66' Pinto, 81' Krumbiegle

Arsenal-Twente 1-0

10' Mead

Paris Saint Germain-OH Leuven 0-0

Real Madrid-Wolfsburg 2-0

19' Mendez, 67' Caicedo

Barcellona-Benfica 3-1

29' Pajor (BA), 46' Davidson (BE), 54' [aut.] Ucheibe (BE), 58' Laia Aleixandri (BA)

Valerenga-Paris FC 0-1

45'+4 Sævik

Chelsea-Roma 6-0

13' [aut.] Bergamaschi, 26' Kaptein, 44' Rytting Kaneryd, 51' [rig.] Nusken, 77' Hamano, 86' Bronze

Manchester United-Lione 0-3

12' Chawinga, 81' e 90' Dumornay

Atletico Madrid-Bayern Monaco 2-2

13' [rig.] Bøe Risa (A), 63' e 78' Harder (B), 88' Fiamma (A)

CLASSIFICA

Barcellona 13

Lione 13

Chelsea 11

Juventus 10

Real Madrid 10

Bayern Monaco 10

Wolfsburg 9

Arsenal 9

Manchester United 9

Paris FC 8

Atletico Madrid 7

OH Leuven 6

Valerenga 4

Twente 2

Benfica 1

Paris Saint-Germain 1

Roma 1

St. Polten 1