Venezia-Monza, i convocati di Stroppa: Sverko è recuperato, mentre Franjic no

Vigilia di gara per il Venezia, che domani riceverà la visita del Monza, nella sfida valevole per la 16ª giornata del campionato di Serie B, che si giocherà allo stadio 'Penzo', con fischio di inizio fissato alle ore 15:00. Una gara sulla quale sono catalizzate tutte le attenzioni del caso, considerando che è il big match di questo turno cadetto.

Alla vigilia del match, nel corso della consueta conferenza stampa che si è tenuta oggi, il tecnico arancioneroverde Giovanni Stroppa, ha fatto il punto della situazione, parlando anche della rosa a sua disposizione: "La squadra è in forma, sta bene e ha margini di crescita. Dobbiamo essere capaci di portare a casa i punti, perchè se non vinci rimane poco della bellezza che esprimi sul campo. Al contrario se vinci la bellezza del gioco si esalta. Per quel che riguarda la rosa, Sverko è recuperato, mentre Franjic no: vediamo per la prossima. Bohinen? Non c'era nella rosa l'ultima volta perché era ammalato: ora è a disposizione". In lista però non figura Pietrelli, non ancora rimessosi, e ovviamente neppure Plizzari.

Di seguito, quindi, l'elenco dei giocatori a disposizione del mister:

PORTIERI: Grandi, Minelli, Stankovic;

DIFENSORI: Hainaut, Haps, Korac, Sagrado, Schingtienne, Sidibé, Sverko, Svoboda, Venturi;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Bjarkason, Busio, Compagnon, Doumbia, Duncan, Lella, Kike Perez;

ATTACCANTI: Adorante, Casas, Fila, Yeboah.