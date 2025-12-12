Ufficiale
Umberto Agnelli dice addio al Ravenna. Arriva la risoluzione consensuale del contratto
TUTTO mercato WEB
Addio in casa Ravenna. Ecco il testo appena diffuso dal club romagnolo:
"Il Ravenna FC comunica di aver definito in modo consensuale la risoluzione del contratto con il calciatore Umberto Agnelli. Al giocatore va il ringraziamento della società per il percorso condiviso in giallorosso, per l’impegno e la serietà dimostrati, con l’augurio sincero delle migliori fortune per il prosieguo della carriera, dentro e fuori dal campo".
Il difensore classe 2000 saluta, dunque, il club giallorosso dopo poco più di due anni ed un totale di 58 presenze, corredate anche da un gol.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Marco Conterio La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
Le più lette
1 La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Juve Stabia-Empoli, Abate: “Serve equilibrio ma vogliamo tornare a vincere davanti ai nostri tifosi”
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Italia U17, le avversarie nel Round 2 di qualificazione all'Europeo. Leandri: "Possiamo giocarcela con tutte"