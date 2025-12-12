Milan, Modric: "Allegri è un vincente. Scudetto? E' dura ma andiamo avanti con fiducia"

"È dura, ma andiamo avanti. Con fiducia". Luka Modric guarda alla classifica con ottimismo. Il Milan è primo in classifica ma il centrocampista croato tiene i piedi piedi per terra. L'ex Real Madrid ha così parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Sono felice perché gioco in quello che per me è il club italiano più grande di tutti. Mi diverto ogni giorno che sono a Milanello e che indosso la maglia rossonera.

Non ho mai pensato di poter venire al Milan fino a quando sono stato al Real Madrid, ma nella vita a volte le cose succedono quando non te lo aspetti. È stato un sogno che si è avverato perché fin da piccolo ero tifoso del Milan".

E in rossonero c'è mister Massimiliano Allegri, elogiato da Modric: "È un grande allenatore, un vincente (lo ripete tre volte, ndr). Mi diverto a lavorare con lui e mi ha sorpreso per la sua personalità. Ha una grande capacità di creare un feeling con lo spogliatoio perché è abituato a gestire i grandi campioni: ti aiuta a dare il massimo e ti fa stare tranquillo così è più semplice fare quello che devi".