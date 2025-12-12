Stangata per la Ternana! Il TFN sanziona le Fere con cinque punti di penalizzazione
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, presieduto da Amedeo Citarella, ha sanzionato la Ternana (Serie C, girone B) con cinque punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.
Inibizione di quattro mesi, invece, per Stefano D’Alessandro, all’epoca dei fatti amministratore unico del club umbro.
La Ternana era stata deferita al Tribunale Federale Nazionale lo scorso 7 ottobre a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.C., per violazioni di natura amministrativa.
Questa, dunque, la classifica aggiornata del Girone B di Serie C:
Ravenna 41*, Arezzo 38, Ascoli 32, Guidonia Montecelio 25, Carpi 25, Pineto 24, Pianese 21, Forlì 21, Vis Pesaro 21, Ternana 19, Campobasso 19, Juventus Next Gen 19, Gubbio 18, Livorno 18*, Sambenedettese 17, Bra 14, Perugia 12, Pontedera 12, Torres 9
*una gara in più
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
