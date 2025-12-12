Inter, Lautaro: "Non ho un solo motivo per andarmene. Fra scudetto e Champions non scelgo"

Lautaro Martinez, fra campionato e Champions, non si sbilancia. Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il capitano dell'Inter ha dichiarato: "Non scelgo. Io voglio arrivare in fondo a tutte le competizioni, così come abbiamo fatto negli ultimi anni. Siamo dentro a un percorso straordinario che ha riportato all’Inter trofei e felicità. Non è scontato giocare due finali di Champions in tre anni". Ma nella lotta scudetto il Toro inserisce anche la Roma: "Ha un allenatore che mi piace molto".

L'amarezza per la finale di Monaco è passata: "Sì: le sconfitte, anche se fanno tanto male, ti fanno crescere. Io mi arrabbio tanto quando perdo ma bisogna considerare anche la bravura dell’avversario. Comunque siamo ripartiti. Magari qualche risultato non è stato positivo ma serve un po’ di tempo. C’è un nuovo allenatore, Cristian Chivu, che ci sta dando tanta energia. Da fuori forse non si vede ma noi sappiamo che stiamo crescendo di giorno in giorno".

Chiosa finale sul suo rapporto con i colori nerazzurri e la volontà di rimanere a Milano: "Certo. Sia io che la mia famiglia stiamo molto bene qui, abbiamo messo radici a Milano. Ho appena firmato il nuovo contratto, quindi non ho un solo motivo per andarmene".