Renate, Magoni: "Non puntiamo alla Serie B. Vogliamo lanciare giovani"

Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate ha rilasciato una lunga intervista i microfoni di TuttoC per parlare della stagione della compagine lombarda:

"L’obiettivo è puntare ai playoff, continuare a crescere e fare il massimo possibile in Coppa Italia Serie C. Siamo fiduciosi e vogliamo dare continuità ai risultati.

La Serie B? Non abbiamo mai puntato alla Serie B. La nostra filosofia è lanciare i giovani. La squadra è migliorata tecnicamente e stiamo esprimendo un calcio piacevole, con tante occasioni. Siamo in crescita anche a livello mentale. Credo che, una volta al completo, possa essere molto competitiva e consapevole dei propri mezzi. I giovani sono importantissimi: il Renate ha sempre basato la propria crescita sui giovani".

SERIE C - 18ª GIORNATA

GIRONE A

Sabato 13 dicembre

Ore 14:30 - Lumezzane-Lecco

Ore 17:30 - Alcione Milano-Virtus Verona

Ore 17:30 - Renate-Trento

Domenica 14 dicembre

Ore 12:30 - Inter U23-Giana Erminio

Ore 14:30 - Cittadella-Novara

Ore 14:30 - Dolomiti Bellunesi-Union Brescia

Ore 14:30 - Pergolettese-Vicenza

Ore 17:30 - Ospitaletto Franciacorta-Pro Vercelli

Ore 17:30 - Triestina-Albinoleffe

Ore 20:30 - Arzignano Valchiampo-Pro Patria

Classifica - Vicenza 43, Lecco 33, Union Brescia 30, Cittadella 28, Inter U23 27, Alcione Milano 27, Pro Vercelli 24, Trento 23, Giana Erminio 23, Renate 21, Dolomiti Bellunesi 21, Novara 20, Lumezzane 20, AlbinoLeffe 18, Arzignano Valchiampo 18, Ospitaletto 16, Pergolettese 15, Virtus Verona 14, Pro Patria 12, Triestina -5

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva