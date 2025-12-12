Vis Pesaro, report medico: lesione di medio alto grado al quadricipite per Ferrari
La Vis Pesaro 1898 comunica che, a seguito degli esami strumentali effettuati, il calciatore Tommaso Ferrari ha riportato una lesione di medio-alto grado del quadricipite femorale della coscia destra.
Il giocatore osserverà un periodo di stop e seguirà terapie riabilitative, con tempi di recupero da valutare di settimana in settimana.
La società, lo staff tecnico e i compagni di squadra augurano a Tommaso una pronta guarigione e un rapido ritorno in campo.
SERIE C - 18ª GIORNATA
GIRONE B
Venerdì 12 dicembre
Ore 20:30 - Juventus Next Gen-Pianese
Sabato 13 dicembre
Ore 14:30 - Campobasso-Perugia
Ore 14:30 - Gubbio-Torres
Ore 17:30 - Forlì-Carpi
Domenica 14 dicembre
Ore 14:30 - Pontedera-Sambenedettese
Ore 14:30 - Ternan-Bra
Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Ascoli
Lunedì 15 dicembre
Ore 20:30 - Arezzo-Pineto
Ore 20:30 - Vis Pesaro-Ravenna
Riposa: Livorno
Classifica - Ravenna 41*, Arezzo 38, Ascoli 32, Guidonia Montecelio 25, Carpi 25, Ternana 24, Pineto 24, Pianese 21, Forlì 21, Vis Pesaro 21, Campobasso 19, Juventus Next Gen 19, Gubbio 18, Livorno 18*, Sambenedettese 17, Bra 14, Perugia 12, Pontedera 12, Torres 9
*una gara in più
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva
