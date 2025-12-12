Rosella Sensi sulla Roma: "I Friedkin hanno riportato ordine dopo la disastrosa gestione Pallotta"

Rosella Sensi, ex presidente della Roma, in un'intervista a Radio Radio si è soffermata sull'attuale gestione del club giallorosso: “Credo che i Friedkin abbiano riportato alla Roma quell’ordine che alla Roma mancava dopo la gestione precedente, che è stata devastante e disastrosa per tutti noi tifosi. Stanno facendo cose importanti. Sin dall’inizio hanno deciso di non parlare, sono rimasti coerenti. Credo che la Roma possa fare ancora passi in avanti importanti, anche per quanto riguardo lo stadio – che non è una cosa facile da realizzare a Roma. Bisogna stare vicini alla squadra, il tifoso della Roma è il vero valore aggiunto di questa squadra“.

In questi anni di era Friedkin, come valuta la crescita complessiva del brand Roma?

“Ottima. Sono riusciti a fare delle scelte precise, che hanno alzato il brand Roma a livello nazionale e internazionale. Questo è aiutato dai risultati della squadra, ma non solo. Si devono portare elementi di qualità“.



Questi capitani che hanno fatto la storia della Roma – da Giannini a Totti a De Rossi -, secondo te Pellegrini ha questa capacità di essere anche lui messo in questa classifica dei più grandi capitani oppure rimane ai margini caratterialmente?

“Un po’ lo comprendo. Quando sono diventata presidente dopo papà, avevo un peso sulle spalle enorme. Deve raccogliere eredità enormi, di grandissimi giocatori, di fuoriclasse e non è facile. Sicuramente è romano ed ha un carattere diverso da Francesco e Daniele. Va coccolato“.