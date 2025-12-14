Fiorentina, squadra scortata al Viola Park dalle forze dell'ordine: via al ritiro

Dopo l'ennesimo ko stagionale, la Fiorentina ha scelto di restare in silenzio stampa e di blindarsi all'interno del Viola Park con un ritiro a tempo indeterminato. Una presa di posizione importante da parte della società di proprietà di Rocco Commisso, in attesa di capire se e quali valutazioni saranno fatte anche sull'impatto praticamente inesistente di Paolo Vanoli dal suo arrivo.

Intanto la squadra viola è arrivata al Viola Park per dare il via al ritiro punitivo. Dopo la sconfitta per 2-1 col Verona in casa e una classifica horror, circa 300 tifosi avevano atteso la squadra all'esterno del Franchi, con le forze dell'ordine che avevano creato un cordone di sicurezza.

Le stesse forze dell'ordine hanno poi scortato i giocatori all'interno del centro sportivo, con due pattuglie rimaste a presidiare l'impianto onde evitare possibili momenti di tensione.