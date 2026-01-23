Fiorentina, Jack Harrison si presenta: "Spero di seguire le orme di Andrea Pirlo"

E' stata una giornata di presentazioni in casa Fiorentina. In mattinata infatti, all'interno del 'Wind3 Media Center' del Viola Park, hanno parlato per la prima volta dal loro approdo a Firenze Jack Harrison e Giovanni Fabbian, rispettivamente il terzo e quarto acquisto del mercato invernale dei toscani. L'inglese, in particolare, ha parlato del suo passato iniziando dagli insegnamenti di Bielsa ai tempi del Leeds: "E' stata un'esperienza incredibile. Ero giovane e lui mi chiedeva molto, curava tutti i dettagli. Non avevo mai visto una cosa simile. Lo rispetto e gli sarò sempre grato. Sperto di tornare ai quei livelli e di portare quegli insegnamenti".

Harrison ha fatto un importante endorsment per Paolo Vanoli, rivelando di aver notato delle caratteristiche simili tra lui e lo storico manager argentino: "Vedo tante qualità simili tra Vanoli e Bielsa. Anche lui è molto intenso: urla molto e si fa capire con passione. E' attento ai dettagli, ci ha spiegato cosa vuole e mi piace molto questo aspetto. Sono contento di lavorare con lui, mi sembra molto bravo come allenatore".

Infine, l'esterno d'attacco ha parlato anche di Andrea Pirlo, con cui ha condiviso gli spogliatoi della MLS ai tempi del New York City nella stagione 2016/17: "Spero di seguire le orme di Pirlo con cui ho giocato negli Stati Uniti e onorare in campo la memoria del presidente Commisso che ha fatto tantissimo per questa società”. L’esterno inglese ha aggiunto: “La mia aspirazione è aiutare la Fiorentina che non merita questa classifica e tornare ai miei livelli. Sia nel mio ex club che nell’Everton ho vissuto situazioni simili, quindi farò di tutto per mettere al servizio anche qui la mia esperienza. Io sono pronto, ho lavorato anche con un preparatore privato".

La conferenza stampa completa di Jack Harrison.