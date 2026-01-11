Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cremonese, Nicola: "La Juve sta tornando dove le compete. Ma noi vogliamo rompere le scatole"

Cremonese, Nicola: "La Juve sta tornando dove le compete. Ma noi vogliamo rompere le scatole"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Simone Bernabei
Oggi alle 22:07Serie A
Simone Bernabei

In vista della sfida di domani sera contro la Juventus, il tecnico della Cremonese Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa per presentare il match. Queste le sue parole:

Cosa cambia rispetto all'andata, quando fu la prima di Spalletti sulla panchina della Juventus?
“Ha preso ancora più convinzione dei metodi di lavoro del suo allenatore, diversificando il modo di stare in campo. Senza girarci troppo intorno, sono una squadra molto qualitativa che ha iniziato un percorso di rientro nelle posizioni che le competono. Sicuramente vorranno fare del loro meglio davanti al proprio pubblico, ma come sempre noi lavoreremo per cercare di rompere le scatole”.

Nelle ultime due partite la Cremonese ha perso punti nel finale. Come avete metabolizzato questi risultati?
“Non sono così d’accordo quando si parla di punti lasciati per strada, ragionare così con 22 punti in classifica implicherebbe che la Cremonese ha altri obiettivi. Ci sono partite in cui riescono più cose, come quella vinta contro il Sassuolo, e altre in cui è andata male come contro il Cagliari. Ma la prestazione è stata convincente e nel computo della stagione le cose possono succedere sia in positivo che in negativo. L’importante è continuare su quello che stiamo facendo: l’ultima gara mi è piaciuta e spero che riusciremo a fare ancora meglio domani, soprattutto in fase di non possesso”.

Sarà la terza partita nel giro di una settimana. Ci saranno cambi di formazione?
“Difficilmente manteniamo sempre la stessa formazione, ma dall’altra parte non ci sono grandissime scelte in tutti i reparti. A centrocampo stiamo cercando di colmare qualche assenza provando situazioni che possono essere interessanti per il futuro, in difesa gli interpreti sono quelli che abbiamo sempre utilizzato. Forse questo potrebbe permetterci di fare una valutazione anche in sede di mercato, per capire chi potrebbe darci un’ulteriore mano. Questo lo vedremo più avanti, mi fido ciecamente dei ragazzi che ho a disposizione. Potrebbero esserci avvicendamenti di formazione, capiremo chi potrà esserci al 100%”.

La Cremonese ha ritrovato propositività e occasioni con il Cagliari. Questo le dà fiducia in vista di domani?
“Non è la partita in sé, ma tutte le prestazioni su quella falsariga a darmi fiducia. Siamo una squadra con un’idea e un’organizzazione precise che quando gioca con la giusta umiltà e intensità è bella da vedere e produce risultati. Lo abbiamo fatto per la stragrande maggioranza del girone di andata, ora inizia il ritorno e bisogna rimettersi in gioco. Il bello del calcio è questo, bisogna continuamente dimostrare il proprio lavoro. Mi piacerebbe vedere la squadra continuare a giocare con questo piglio, l’aspetto migliorativo sta nei dettagli perché la struttura c’è. Quando parlo di diventare più sporchi intendo essere determinati nella lettura dei momenti chiave: se vinco 2-0 e rientro devo trovare un modo di giocare che non trasferisca fiducia all’avversario, magari con più cinismo, pressione e attacco dello spazio. Dobbiamo diventare bravi nella conduzione di queste situazioni di gioco, e questo richiede tempo soprattutto perché siamo una squadra al primo anno in questa realtà”.

A che punto è la ricerca dell’identità di centrocampo?
“L’identità c’è, ma è il reparto in cui abbiamo avuto più defezioni e quindi abbiamo utilizzato giocatori con caratteristiche diverse. L’operato va verificato in campo: se metto Johnsen, Bondo o Grassi a fare la mezzala ognuno la farà in maniera diversa, dobbiamo trovare gli equilibri per essere sia qualitativi che quantitativi, portando avanti il nostro spartito nel tempo e in funzione dell’avversario”.

Come si spiega l’errore che ha portato al pareggio del Cagliari?
“C’è stata una rotazione e un attacco della profondità, noi abbiamo lavorato esclusivamente sull’intenzione ed è venuto meno il comportamento di reparto. Potevamo rompere la linea con un difensore più tardi, abbiamo anticipato l’idea dell’avversario e questo ha portato ad un uno contro uno con Floriani che doveva fare la diagonale leggermente prima. Ma come reparto non l’abbiamo aiutato, forse rompendo la linea l’avremmo letta meglio. Ripeto che però a volte bisogna essere coraggiosi, se ci si ritrova in un duello forzato serve il coraggio di accettarlo: non significa che Romano abbia sbagliato e non sia all’altezza, ma significa che se qualcuno sbaglia analizzo l’errore e continuo a dargli fiducia, perché è l’unico modo per crescere”.

Nel girone di ritorno cambierà qualcosa in base alle esperienze dell’andata? Sia in termini di approccio che di formazione?
“La prima parte serve a tutti per conoscere bene gli avversari, avendole sfidate tutte si possono capire le qualità altrui, la dimensione del proprio obiettivo e la qualità necessaria per raggiungerlo. Questo non significa che modificheremo alcuni valori: alcune squadre saranno sempre un gradino sopra di noi, ma la conoscenza obbliga a prepararsi sempre meglio e riconoscere che ci sono momenti in cui, attraverso organizzazione difensiva, si possono portare avanti le proprie idee di gioco. D’altro lato ci sono stadi e avversari contro i quali non si può giocare senza strafottenza e coraggio, perché sono quelli a permetterti di mostrare meglio le tue qualità. Lo spartito e alcune strategie non cambieranno, cambierà quello che è il nostro modo di giocare e il dettaglio, la qualità con cui si gioca”.

Qualche settimana fa chiese più coraggio nelle giocate individuali. Lo ha notato nelle ultime gare?
“Contro il Cagliari ho visto la preparazione al gioco che si vede in allenamento, la capacità di pressare il più possibile gli avversari e la responsabilità nel fare giocate individuali. Tutto questo deve essere abbinato all’espressione di una fase difensiva che ci faccia stare sul chi va là: nel passaggio da una fase all’altra possiamo migliorare, essere più efficaci e cinici”.

Articoli correlati
Cremonese, Nicola: "Sono dispiaciuto, non amareggiato. Dove vedete Vazquez?" Cremonese, Nicola: "Sono dispiaciuto, non amareggiato. Dove vedete Vazquez?"
Cremonese, Nicola: "Buon girone d'andata, ci stavano i tre punti, ma serve praticità"... Cremonese, Nicola: "Buon girone d'andata, ci stavano i tre punti, ma serve praticità"
Cremonese, Nicola: "Coraggio e intensità, affronterò con piacere i ragazzi che ho... Cremonese, Nicola: "Coraggio e intensità, affronterò con piacere i ragazzi che ho allenato"
Altre notizie Serie A
Inter, Bastoni: "Mi tengo il girone d'andata, ricordo la percezione su di noi ad... Inter, Bastoni: "Mi tengo il girone d'andata, ricordo la percezione su di noi ad inizio anno"
Inter-Napoli, tra poco Stellini in conferenza stampa Live TMWInter-Napoli, tra poco Stellini in conferenza stampa
Napoli, Di Lorenzo: "In partita fino all'ultimo, come vuole Conte. E' un pareggio... Napoli, Di Lorenzo: "In partita fino all'ultimo, come vuole Conte. E' un pareggio giusto"
Inter, Dimarco: "Con una sconfitta avevi il Napoli a -1, importante non aver perso"... Inter, Dimarco: "Con una sconfitta avevi il Napoli a -1, importante non aver perso"
Napoli, Stellini parla al posto di Conte: "Non commento il rigore, pensiamo alla... Napoli, Stellini parla al posto di Conte: "Non commento il rigore, pensiamo alla prova"
Bergomi sull'Inter dopo il Napoli: "È questa, bella da vedere ma anche disattenzioni... Bergomi sull'Inter dopo il Napoli: "È questa, bella da vedere ma anche disattenzioni sui gol"
Inter-Napoli, tra poco Bastoni in conferenza stampa Live TMWInter-Napoli, tra poco Bastoni in conferenza stampa
Conte espulso durante Inter-Napoli: nel post-partita l'allenatore dei campani non... Conte espulso durante Inter-Napoli: nel post-partita l'allenatore dei campani non parla
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
1 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
2 Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
3 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: quanti cambi per Allegri, Solomon verso l'esordio dal 1'
4 Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
5 Genoa-Cagliari, le probabili formazioni: Ellertsson insidia Thorsby, Pisacane cambia difesa
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, classifica aggiornata: in vetta ci sono 4 squadre in 4 punti
Immagine top news n.1 Il pareggio fra Inter e Napoli serve solo alle altre: domani la Juventus può rientrare nella corsa Scudetto
Immagine top news n.2 Spettacolo a San Siro, Inter e Napoli si annullano a vicenda: la sfida Scudetto finisce 2-2
Immagine top news n.3 Sorpresa dall'Inghilterra: Paratici alla Fiorentina solo a febbraio. Finirà il mercato al Tottenham
Immagine top news n.4 Raspadori-Roma, per As il giocatore aspetta il Napoli. E Simeone lo prova titolare
Immagine top news n.5 Lazio, Sarri: "La speranza è che in estate ci siano 2-3 acquisti per il salto di qualità"
Immagine top news n.6 L'ex Roma Nelsson fa felice la Lazio: Sarri vince di misura a Verona. Esordio Taylor e Ratkov
Immagine top news n.7 Juventus, Spalletti chiede rinforzi: Chiesa e un terzino nel mirino
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.2 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.3 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.4 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, ma c'è un piano B? Inter dominante ora"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Bastoni: "Mi tengo il girone d'andata, ricordo la percezione su di noi ad inizio anno"
Immagine news Serie A n.2 Inter-Napoli, tra poco Stellini in conferenza stampa
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Di Lorenzo: "In partita fino all'ultimo, come vuole Conte. E' un pareggio giusto"
Immagine news Serie A n.4 Inter, Dimarco: "Con una sconfitta avevi il Napoli a -1, importante non aver perso"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, Stellini parla al posto di Conte: "Non commento il rigore, pensiamo alla prova"
Immagine news Serie A n.6 Bergomi sull'Inter dopo il Napoli: "È questa, bella da vedere ma anche disattenzioni sui gol"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Andreoletti: “i ragazzi sono stati straordinari per atteggiamento e volontà”
Immagine news Serie B n.2 Frosinone, Monterisi: "Ho belle sensazioni fin dall'estate. Ci toglieremo soddisfazioni"
Immagine news Serie B n.3 Modena, Sottil: “Prestazione ancora una volta superlativa, ma le colpe sono nostre”
Immagine news Serie B n.4 Padova-Modena 2-0, le pagelle: Bortolussi e Lasagna la decidono loro
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Bortolussi e Lasagna lanciano il Padova: Modena piegato 2-0
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Bouah: "Girone d'andata positivo ma possiamo crescere ancora di più"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, rimonta incredibile a Pineto: Zuppel firma la tripletta, Guidonia riprende il 3-3 al 98’
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, Sorensen: "Vittoria sofferta, ma si può vincere anche senza gol su azione"
Immagine news Serie C n.3 Pro Vercelli, Santoni: "Campo ghiacciato, non si poteva giocare. Gara spezzata dal rosso"
Immagine news Serie C n.4 Livorno ko con la Juve NG, Venturato: "Prestazione importante, fallite almeno cinque palle gol"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, gol e spettacolo nel primo tempo tra Pineto e Guidonia: 3-1 al 45'
Immagine news Serie C n.6 Pro Patria al sesto ko consecutivo. Bolzoni: "Partiamo sempre male"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Cremonese, Spalletti non ammette errori
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Napoli, novanta minuti che possono indirizzare lo scudetto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma F., Rossettini: "Orgoglioso delle ragazze, ci è mancato davvero pochissimo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Bergamaschi: "Testa alta, l’identità c’è. Ma resta un po' di amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Juventus Women vince la Supercoppa, arrivano i complimenti di Locatelli: "Campionesse"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Girelli dopo il capolavoro di tacco: "Il calcio è l'amore della mia vita"
Immagine news Calcio femminile n.5 La Juventus vince la Supercoppa Italiana. Decide la Girelli con un colpo di tacco
Immagine news Calcio femminile n.6 Supercoppa Italiana, Juventus-Roma 1-1 al 45'. Vangsgaard risponde a Giugliano
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)