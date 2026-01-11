Paratici-Fiorentina, il futuro di Raspadori, il successo della Lazio: le top news delle 22

Arrivano novità dall’Inghilterra sul futuro di Fabio Paratici. Secondo quanto riferito da The Athletic, i tifosi della Fiorentina dovranno attendere ancora prima di accogliere l’ex dirigente della Juventus al Viola Park. I contatti tra le parti risalgono già a fine dicembre e Paratici ha dato la propria disponibilità al ritorno in Serie A, ma il Tottenham ha posto una condizione chiara: il dirigente completerà prima il mercato di gennaio per gli Spurs. Il via libera, dunque, non arriverà prima del 2 febbraio, a finestra chiusa. Un segnale ulteriore arriva dal coinvolgimento diretto di Paratici nel primo colpo invernale del club londinese, il terzino brasiliano Souza dal Santos.



Capitolo Raspadori. L’attaccante dell’Atletico Madrid resta uno dei nomi più caldi sull’asse Italia-Spagna. La Roma ha già un’intesa con i Colchoneros per un prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto a 18,5 milioni, destinato a diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Sul tavolo c’è un contratto fino al 2030 da 3,6 milioni a stagione, ma il giocatore non ha ancora sciolto le riserve: da una parte la voglia di giocarsi le sue chance in Spagna, dall’altra la suggestione di un ritorno al Napoli, che sta rivalutando la pista in base a infortuni e possibili cessioni.

Intanto la Juventus si prepara a un gennaio da protagonista. Spalletti ha chiesto un terzino destro affidabile e un vice Yildiz di qualità. In cima alla lista c’è Federico Chiesa, con Daniel Maldini come alternativa. Più fredda, invece, la pista Mazraoui.

Sul campo, la Lazio espugna il Bentegodi grazie a un’autorete di Nelsson nel finale. Una gara equilibrata viene decisa da una deviazione sfortunata su cross di Lazzari: tre punti pesanti per Sarri, grande amarezza per il Verona di Zanetti, sempre ultimo con il Pisa a quota 13.