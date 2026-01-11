Ancora McTominay, il Napoli non si arrende alla sconfitta e riprende sul 2-2 l'Inter
Ancora Scott McTominay! Il Napoli riacciuffa l'Inter sul 2-2 al minuto 81 con la doppietta del centrocampista scozzese. Cross di Politano da destra, che trova il subentrato Lang sul fronte opposto. L'olandese ripropone al centro col sinistro, trovando la svirgolata al volo col destro di McTominay, che rimette la situazione di punteggio in parità a San Siro!
