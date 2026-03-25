Giovanni Kean: "Moise ama Retegui, ha trovato un altro 'cane' come lui"

Giovanni Kean, fratello maggiore del bomber della Fiorentina e della Nazionale, a Tuttosport spiega a chi deve dire grazie il numero 20 viola per la sua crescita: "A Ciccio Grabbi, che è anche suo padrino e a cui siamo tanto legati. Lo ha preso nei Giovanissimi della Juve fino all’approdo in Primavera: ha lavorato tantissimo su di lui insegnandogli come attaccare la profondità e i tempi di inserimento".

Moise è un “solitario”, ma in Nazionale riesce a convivere con Retegui: l’ha stupita questo feeling tra i due?

"No, perché ha trovato un compagno simile a lui, un altro “cane” che corre, si impegna, si butta su ogni pallone. E così si dividono le zone di campo da coprire: muovendosi tanto riescono a trovare comunque spazio e là davanti dove non trovi uno c’è l’altro".

In merito al rapporto con Gennaro Gattuso, Kean "senior" ha spiegato che il calciatore si trova estremamente bene e che all'interno della Nazionale si è formato un ottimo gruppo. Ha poi espresso il proprio rammarico per l'annata complicata vissuta da Moise, condizionata pesantemente dagli infortuni — tra cui l'ultimo alla tibia — che non gli hanno permesso di ripetere i livelli di rendimento della stagione precedente. Ha comunque aggiunto di averlo visto in buona forma nell'ultima sfida contro l'Inter, concludendo con l'auspicio che possa fare bene nell'importante appuntamento di giovedì.