Fiorentina, Kean ha lavorato ancora a parte. Differenziato anche Parisi e Fortini

La Fiorentina ha ripreso gli allenamenti nella mattinata odierna dopo due giorni di riposo. Come già comunicato dal club viola, Robin Gosens sarà costretto a fermarsi a causa dell’infortunio rimediato all’11’ della sfida contro il Lecce: gli esami hanno escluso lesioni, ma il giocatore non sarà comunque a disposizione per la gara di domenica contro il Sassuolo.

Situazione ancora incerta, invece, per Moise Kean, Fabiano Parisi e Niccolò Fortini: anche nella seduta odierna i tre hanno svolto lavoro differenziato e restano in dubbio per il prossimo impegno di campionato.

A riportarlo è Firenzeviola.it.