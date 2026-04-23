Terremoto in casa Roma, Ranieri è ai saluti. Domani parla Gasperini, conferenza confermata
Ranieri dice addio, Gasperini resta. Questo lo scenario che sta per concretizzarsi in casa Roma. Come detto, le notizie delle ultimissime ore sembrano fare chiarezza si quella che sarà la scelta - se così si può dire - dei Friedkin. Dopo le tensioni degli ultimi giorni, infatti, si va verso un addio anticipato di Claudio Ranieri alla Roma, il tutto dopo le recenti discussioni a distanza con Gasperini.
Per questo, è atteso un possibile comunicato per ufficializzare l'interruzione del rapporto fra l'attuale senior advisor e il club giallorosso. In tutto questo clima delicato - e in attesa di ulteriori aggiornamenti - non sono previsti cambiamenti nell'avvicinamento alla sfida che vedrà la Roma impegnata sabato pomeriggio sul campo del Bologna.
E' infatti regolarmente in programma la consueta conferenza stampa di vigilia di mister Gasperini, prevista per domani a Trigoria alle 13.30. Un appuntamento che, alla luce dei recentissimi risvolti, è destinato a diventare assai più delicato del previsto.