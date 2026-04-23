Ascoli, la gara che può valere la B. Per Campobasso altri 200 biglietti per il settore ospiti
Come avevamo raccontato questa mattina, nel giro di mezzora erano andati sold out i biglietti del settore ospiti dell'Axum Molinari Stadium, dove l'Ascoli si gioca il ritorno in Serie B nella giornata di domenica: non sarà però solo importante battere i padroni di casa del Campobasso, ma si dovrà anche vedere il risultato dell'Arezzo. Per far sì che scatti la festa marchigiana, i toscani non dovranno vincere, a fronte però - lo ribadiamo - dei tre punti della compagine di Francesco Tomei.
Al netto di ciò, comunque, l'Ascoli si era subito attivato per ottenere altri tagliandi per i propri supporters, ed ecco che si è arrivata a un'aggiunta di 200 biglietti, che portano a 855 le presenze ascolani in Molise.
Questo, la nota del club, che invita anche i tifosi a tenere un comportamento esemplare:
"Ascoli Calcio informa che per la partita Campobasso-Ascoli sarà concessa un’ulteriore dotazione di 200 biglietti, toccando così il tetto delle 855 presenze all’Axum Molinari di Campobasso. Il Club rivolge ai propri sostenitori un accorato appello affinché raggiungano lo stadio molisano soltanto i tifosi muniti di biglietto, con l’invito a non pregiudicare la splendida stagione vissuta, confermando i comportamenti esemplari che finora hanno caratterizzato tutto il popolo piceno".