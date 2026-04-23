Cesena, Castagnetti: "Dobbiamo far valere quanto abbiamo costruito finora in campionato"

Il centrocampista Michele Castagnetti intervenuto nel corso del programma 'Pianeta Bianconero' in onda su TeleRomagna ha parlato del finale di campionato che vede la sua squadra dover difendere l'ottavo posto, ultimo valido per i play off promozione, dal ritorno di Avellino e Carrarese che stanno facendo sentire il proprio fiato sul collo ai romagnoli dopo la flessione di quest'ultimi iniziata a febbraio (una sola vittoria nelle ultime dodici gare).

"La Sampdoria è stata protagonista di un mercato di gennaio molto importante con investimenti significativi e un profondo rinnovamento della rosa grazie all’arrivo di giocatori di grande valore acquistati a titolo definitivo. - ha commentato il classe '89 come si legge sul sito dell'emittente - Nonostante questo, la squadra ha raccolto finora meno punti, un dato che non va sottovalutato e che per loro rappresenterà uno stimolo in più. Per questo sarà fondamentale scendere in campo con determinazione e concentrazione, cercando di far valere quanto abbiamo costruito finora in stagione".