Foggia, il Comune boccia l'idea dei maxischermi per il match contro la Salernitana

Arriva la risposta del Comune di Foggia alla proposta lanciata da alcuni consiglieri comunali di installare dei maxischermi in città per sopperire alle porte chiuse che obbligheranno il Foggia di Enrico Barilari giocarsi le ultime chance salvezza in Serie C contro la Salernitana senza il proprio pubblico allo 'Zaccheria'.

"Abbiamo ricevuto nei giorni scorsi - si legge nella nota a firma del Sindaco Maria Aida Tatiana Episcopo -, da parte di alcuni dirigenti provinciali e cittadini di Fratelli d’Italia e di Forza Italia, una richiesta di installazione di uno o più maxischermi in città per assistere collettivamente domenica prossima 26 aprile alla partita di calcio Foggia-Salernitana, che si svolgerà allo stadio Zaccheria a porte chiuse per la prima delle quattro giornate di squalifica sanzionate dal Giudice Sportivo dopo i gravissimi accadimenti verificatisi in occasione della gara Monopoli-Foggia dello scorso 19 aprile".

"Una richiesta che, per quanto animata dalla volontà di sostenere la squadra del cuore nel momento più delicato di questa travagliata stagione calcistica e di favorire lo sport quale elemento di aggregazione sana per famiglie, tifosi e cittadini, non è accoglibile perché appare incongruente rispetto alla sanzione comminata alla società e alla squadra".

"Ancora, l’organizzazione di eventi con elevata concentrazione di persone alternativi alla presenza nello stadio, in aree non adeguatamente attrezzate e impossibili da presidiare, comporta ulteriori rischi per l’ordine pubblico e la sicurezza che intendiamo scongiurare. Per questo domenica prossima non verrà allestito alcun maxischermo in città, augurando al Calcio Foggia 1920 ogni successo."