TMW News Lazio, colpo finale. Juventus, obiettivo secondo posto

Nel corso del TMW News occhi puntati sulla Coppa Italia, con la Lazio che ieri sera ha battuto l'Atalanta ai rigori. Il milgiore in assoluto è stato il giovane portiere motta, capace di parare bene quattro tiri dal dischetto. La squadra di Sarri affronterà l'Inter, che è la grande favorita. spazio anche al campionato con la Juventus - ora al quarto posto - che tenta di chiudere la stagione al secondo posto alle spalle dell'Inter.

Sarri e una stagione che può essere ricordata

"Sicuramente questa squadra è tra le più grintose che io abbia mai allenato", ha detto il tecnico biancoceleste. "Oggi la Lazio ha giocato una partita da gruppo vero, e in Coppa Italia abbiamo battuto avversari come Bologna e Milan che l'anno scorso erano in finale. Abbiamo avuto tantissimi infortuni e siamo stati bravi a reagire contro una squadra tosta come l'Atalanta. Questa partita ho detto che non era importante nel tirare le somme nella valutazione finale e nell'andare a vedere di cosa abbiamo bisogno, poi è importante perché andiamo a giocare una finale. Quando uno però guarda quello che sta venendo fuori e cosa ci manca, mi devo basare su un percorso di mesi. Lotito l'ho visto un secondo negli spogliatoi e non ho avuto modo di parlarci, di programmi futuri non sappiamo niente".

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