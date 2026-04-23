Udinese, Nani: "Nessun dubbio su Zaniolo, lo riscatteremo per tenerlo"

Gian Luca Nani, Group Technical Director dell'Udinese, è stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli. Per il dirigente dei friulani la stagione è stata positiva: "La squadra dimostra di avere grandi talenti, ma essendo molto giovane questi alti e bassi sono normali. Quando avremo un po' più di solidità e continuità allora potremmo provare ad affrontare un campionato diverso. Quest'anno l'obiettivo era salvarci senza patemi e l'abbiamo raggiunto salvandoci a gennaio, quindi da questo punto siamo contenti. Abbiamo lanciato molti giovani interessanti e continuiamo su questo percorso. Fa parte della natura umana avere un'ambizione: cercheremo di programmare seguendo i nostri parametri e la nostra filosofia per cercare di salvarci sempre prima".

Nicolò Zaniolo, in prestito dal Galatasaray, sembra essere rinato a Udine e l'obiettivo della società è quello di proseguire con lui: "Non avevamo dubbi sulle sue qualità tecniche, ha fatto bene da noi e la sua volontà è quella di rimanere, quindi andremo in questa direzione. Abbiamo il diritto di riscatto, ma è presto per parlarne: è una nostra scelta e quando hai la possibilità di scegliere sei in una posizione di vantaggio, ma ora siamo focalizzati su altro. Il nostro lavoro inizia nel momento in cui abbiamo firmato un giocatore, la gestione è importante tanto quanto individuarlo e trattarlo, perché bisogna metterlo in condizione di rendere al massimo. Il fatto che abbia fatto bene e che non sia stato protagonista di episodi spiacevoli deve essere la normalità nell'ottica di un processo di evoluzione. Deve fare sempre meglio, essendo un giocatore di grandissima qualità deve pretendere tanto da sé stesso. Noi l'abbiamo aiutato per tornare a grandi livelli, ha le qualità per lottare e vincere la Champions League".

La stagione del numero 10 non è passata inosservata e molte squadre si faranno avanti in estate: "Noi siamo gentili con chi bussa alla porta - spiega Nani - gli offriremo una tazza di tè ma non gli venderemo Zaniolo. Noi lo riscattiamo per tenerlo, poi le dinamiche di mercato sono strane e improvvise, ma la volontà sia nostra che del calciatore è quella di proseguire insieme. In generale a noi piace tenere i nostri calciatori più importanti - prosegue Nani - Abbiamo fama di società che vende, ma se offrono cifre importanti sia alla società che al calciatore è difficile non accettare. Noi quello che incassiamo lo reinvestiamo in giovani talenti. Tutti i calciatori hanno contratti lunghi e siamo felici di tenerli, ma nel mercato possono capitare delle opportunità che bisogna valutare".

In conclusione, Nani ha parlato delle difficoltà nell'emergere dei giocatori italiani: "I giovani italiani ci sono, è che non li facciamo giocare. Abbiamo una mentalità antica, manca la cultura. Ho sempre lavorato coi giovani, essere giovani è un privilegio e non può essere un problema. In Inghilterra si dice 'good enough, old enough', da noi a 25 anni sei giovane. Va distinto il calciatore forte da quello non forte, l'età può essere un vantaggio perché può solo migliorare. Noi non produciamo più esterni, numeri 10 o attaccanti, perché già a livello giovanile li ingabbiamo nella tattica. Fino a 14 anni non devi essere imbrigliato in discorsi tattici". Le sue parole riportata da Tuttoudinese.it.