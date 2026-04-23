Bari, Longo non parla alla vigilia dell'Avellino. E i convocati saranno comunicati domani

Domani sera il Bari sarà impegnato in casa dell’Avellino nella prima delle tre ‘finali’ decisive per la corsa salvezza dei pugliesi. Una sfida complicata perché l’Avellino, pur avendo messo al sicuro la permanenza in Serie B, può ancora puntare all’ottavo posto occupato dal Cesena che vale l’accesso ai play off promozione. Un traguardo inatteso a inizio stagione, ma che ora è diventato concreto e potrebbe alzare l’asticella di una società che punta nel prossimo futuro a essere competitiva anche per la promozione.

Nonostante la posta in palio il tecnico del Bari Moreno Longo ha deciso, in accordo con la società, di non tenere la consueta conferenza stampa per mantenere alta la concentrazione in vista di uno snodo fondamentale della stagione. Come si legge sul sito del club inoltre solo domani mattina, prima della partenza alla volta dell’Irpinia, sarà diramata la lista convocati:

“Il gruppo biancorosso ha svolto questa mattina la seduta di rifinitura in vista della sfida di domani sera contro l'Avellino guidato da mister Ballardini, 36a giornata Serie BKT, in programma a partire dalle ore 21:00 sul terreno in sintetico del 'Partenio-Lombardi'.

Dopo pranzo la squadra partirà alla volta dell'Irpinia dove, nella mattinata di domani, sosterrà un risveglio muscolare, sciogliendo così gli ultimi dubbi relativa a disponibili e lista dei convocati”.