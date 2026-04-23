Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il primo tecnico di Berardi: "Klopp lo voleva al Dortmund, nella Juve di oggi farebbe la differenza"

Il primo tecnico di Berardi: "Klopp lo voleva al Dortmund, nella Juve di oggi farebbe la differenza"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 18:47Serie A
Giacomo Iacobellis

Paolo Conforti, ex portiere e primo allenatore di Domenico Berardi, ha concesso un'intervista a Sportitalia per raccontare la prima versione dell'attaccante del Sassuolo, oggi trentunenne: "Io sono stato il primo allenatore di Berardi. All’epoca chiamai il mio mister, per voi direttore sportivo Franco Ceravolo, e nel 2012 gli dissi: 'Ho un buon giocatore, non un grande giocatore'".

Poi, un retroscena di mercato sicuramente curioso sul Borussia Dortmund di Klopp: "Dopo un anno mi ha chiamato Domenico che lo voleva il Borussia Dortmund, c’era Jürgen Klopp, ma Domenico era molto timido fuori dal campo, però nel campo era un leone. Io lo chiamavo il lupo della Sila perché noi veniamo dalla montagna ed è un giocatore che anche in questa Juve attuale farebbe la differenza".

Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Allegri ha incontrato Tare e Furlani e Casa Milan per pianificare la prossima stagione... Allegri ha incontrato Tare e Furlani e Casa Milan per pianificare la prossima stagione
Lazio, colpo finale. Juventus, obiettivo secondo posto TMW NewsLazio, colpo finale. Juventus, obiettivo secondo posto
Gasperini 1-Ranieri 0: il tecnico vince l'aut aut, ecco come si è arrivati a una... TMWGasperini 1-Ranieri 0: il tecnico vince l'aut aut, ecco come si è arrivati a una rottura clamorosa
Udinese, Nani: "Nessun dubbio su Zaniolo, lo riscatteremo per tenerlo" Udinese, Nani: "Nessun dubbio su Zaniolo, lo riscatteremo per tenerlo"
Terremoto in casa Roma, Ranieri è ai saluti. Domani parla Gasperini, conferenza... TMWTerremoto in casa Roma, Ranieri è ai saluti. Domani parla Gasperini, conferenza confermata
Mariani e Bindoni tornano ad arbitrare l'Inter: sono passati 6 mesi dal rigore Mkhitaryan-Di... Mariani e Bindoni tornano ad arbitrare l'Inter: sono passati 6 mesi dal rigore Mkhitaryan-Di Lorenzo
Roma, la guerra è vinta da Gasperini: Ranieri verso l'addio, atteso comunicato TMWRoma, la guerra è vinta da Gasperini: Ranieri verso l'addio, atteso comunicato
De Rossi con il Como ritrova Ellertsson, Frendrup e Malinovskyi. Le ultime sul Genoa... De Rossi con il Como ritrova Ellertsson, Frendrup e Malinovskyi. Le ultime sul Genoa
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il più grande disastro del calcio mondiale: il Chelsea è l'esempio di come non gestire un club. 1,7 miliardi spesi sul mercato, l'ennesimo esonero e tanti talenti gettati al vento
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Gasperini 1-Ranieri 0: il tecnico vince l'aut aut, ecco come si è arrivati a una rottura clamorosa
Immagine top news n.1 Terremoto in casa Roma, Ranieri è ai saluti. Domani parla Gasperini, conferenza confermata
Immagine top news n.2 Roma, la guerra è vinta da Gasperini: Ranieri verso l'addio, atteso comunicato
Immagine top news n.3 Abodi: "Il ripescaggio dell'Italia non è possibile e nemmeno opportuno. Ci si qualifica sul campo"
Immagine top news n.4 Lazio, il tifo organizzato: "Entreremo allo stadio in finale di Coppa Italia. Fuori nel derby"
Immagine top news n.5 Buonfiglio: "Italia al posto dell'Iran? Mi sentirei offeso, il Mondiale va meritato"
Immagine top news n.6 Lo scopritore di Motta: "Era timido, non voleva uscire dalla porta. A Novara si mangiano le mani"
Immagine top news n.7 Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Chelsea è il più grande fallimento della storia dei progetti calcistici mondiali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Cinque giocatori dell'Udinese su cui c'è la fila sul mercato estivo
Immagine news podcast n.3 Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Maurizio Sarri, il voto alla stagione del tecnico della Lazio degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Brambati: "Inter, ecco perché starei attento a tenere Calhanoglu"
Immagine news Altre Notizie n.3 Bezzi: "Sarri strepitoso ma non può più restare alla Lazio"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, colpo finale. Juventus, obiettivo secondo posto
Immagine news Serie A n.2 Gasperini 1-Ranieri 0: il tecnico vince l'aut aut, ecco come si è arrivati a una rottura clamorosa
Immagine news Serie A n.3 Udinese, Nani: "Nessun dubbio su Zaniolo, lo riscatteremo per tenerlo"
Immagine news Serie A n.4 Terremoto in casa Roma, Ranieri è ai saluti. Domani parla Gasperini, conferenza confermata
Immagine news Serie A n.5 Mariani e Bindoni tornano ad arbitrare l'Inter: sono passati 6 mesi dal rigore Mkhitaryan-Di Lorenzo
Immagine news Serie A n.6 Roma, la guerra è vinta da Gasperini: Ranieri verso l'addio, atteso comunicato
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Monza-Modena a Cesena-Sampdoria, i convocati per la 35ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Dopo 10 anni Barros Schelotto non dimentica il Palermo: "Un giorno mi piacerebbe tornare"
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Altare: "Sono pronto a dare una mano, ma la salvezza viene prima di tutto"
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Castagnetti: "Dobbiamo far valere quanto abbiamo costruito finora in campionato"
Immagine news Serie B n.5 Dalla Recanatese alla Sampdoria, Siano tornerà titolare a Cesena dopo 740 giorni
Immagine news Serie B n.6 Bari, Longo non parla alla vigilia dell'Avellino. E i convocati saranno comunicati domani
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Catania, che guaio in vista dei playoff. Si ferma Corbari: lesione distrattiva al piede sinistro
Immagine news Serie C n.2 Cosenza, Guarascio: "Situazione inverosimile, sono pronto a cedere. Ma no ai ricatti"
Immagine news Serie C n.3 Ascoli, la gara che può valere la B. Per Campobasso altri 200 biglietti per il settore ospiti
Immagine news Serie C n.4 Trapani, la CFA respinge il ricorso: confermati i cinque punti di penalizzazione
Immagine news Serie C n.5 Su quale campo giocherà la Scafatese? Alberti: "La prima ad Agropoli poi si torna a casa"
Immagine news Serie C n.6 Foggia, il Comune boccia l'idea dei maxischermi per il match contro la Salernitana
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter-Como
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Caruso ancora campionessa di Germania: secondo titolo col Bayern. E può puntare al triplete
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Mazzoncini: "Rinnovo Pinones Arce per un progetto di ampio respiro"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, rinnovo in panchina: Pinones-Arce prolunga fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana, Schroffenegger: "Fiorentina costruita per vincere. La salvezza dipende solo da noi"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, Gallina: "Sentiamo la pressione di dover sostituire le big. Ma la viviamo con serenità"
Immagine news Calcio femminile n.6 Il Chelsea ‘copia’ l’Arsenal: le Women giocheranno a Stamford Bridge dalla prossima stagione
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?