Il primo tecnico di Berardi: "Klopp lo voleva al Dortmund, nella Juve di oggi farebbe la differenza"

Paolo Conforti, ex portiere e primo allenatore di Domenico Berardi, ha concesso un'intervista a Sportitalia per raccontare la prima versione dell'attaccante del Sassuolo, oggi trentunenne: "Io sono stato il primo allenatore di Berardi. All’epoca chiamai il mio mister, per voi direttore sportivo Franco Ceravolo, e nel 2012 gli dissi: 'Ho un buon giocatore, non un grande giocatore'".

Poi, un retroscena di mercato sicuramente curioso sul Borussia Dortmund di Klopp: "Dopo un anno mi ha chiamato Domenico che lo voleva il Borussia Dortmund, c’era Jürgen Klopp, ma Domenico era molto timido fuori dal campo, però nel campo era un leone. Io lo chiamavo il lupo della Sila perché noi veniamo dalla montagna ed è un giocatore che anche in questa Juve attuale farebbe la differenza".