TMW Fiorentina, Kean salta anche la rifinitura: col Cagliari toccherà ancora a Piccoli

Anche nella giornata di oggi, Moise Kean non ha preso parte alla seduta di allenamento che la Fiorentina ha svolto al Viola Park in preparazione dell'importantissima sfida salvezza contro il Cagliari in programma domani, sabato 24 gennaio alle ore 18 allo stadio Artemio Franchi.

Il centravanti gigliato è ancora alle prese con i problemi alla caviglia e dopo aver saltato la trasferta contro il Bologna è oramai quasi certa l'assenza anche domani. A guidare l'attacco viola ci sarà così ancora una volta Roberto Piccoli, col centravanti ex di turno che proprio al Dall'Ara ha segnato una rete decisiva per le sorti dell'incontro.