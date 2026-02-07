Fiorentina, Kean senza filtri: "La classifica fa paura, ma non dobbiamo abbatterci"

L'attaccante della Fiorentina Moise Kean ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il 2-2 casalingo contro il Torino nel match valido per la 24^ giornata di Serie A.

Cosa è successo nel finale?

"Quello che avete visto, dobbiamo lavorare di più su queste cose. Dobbiamo dare di più, sappiamo che siamo una buona squadra ma un gol così all'ultimo non si può accettare. Di sicuro non ci abbatteremo, bisogna solo lavorare di più".

Serve più cattiveria?

"Assolutamente, nessuno piace stare lì in classifica e lavoriamo per questo. Oggi è andata così, dobbiamo metterci in settimana e lavorare di più".

La classifica fa paura?

"Fa paura sì, ma non dobbiamo abbatterci. Possiamo dare tanto".

Ti senti meglio di qualche mese fa?

"Ho avuto dei problemi alla caviglia, ci ho giocato anche sopra. Adesso mi sento meglio, quando il mister mi chiede di dare il massimo cerco di farlo".