Fiorentina, contro il Torino vale doppio. Il Corriere Fiorentino: “Una sfida per classifica e morale”
Dal taglio basso del Corriere Fiorentino emerge il peso specifico della sfida tra Fiorentina e Torino, definita una “partita doppia” per valore tecnico ed emotivo. Per i viola non si tratta soltanto di punti in classifica, ma anche di ritrovare certezze e continuità dopo un periodo a corrente alternata, in un confronto che storicamente conserva un significato particolare per l’ambiente.
Il quotidiano evidenzia come la squadra di Vanoli abbia bisogno di una risposta sul campo, soprattutto sul piano del rendimento e dell’atteggiamento. Battere il Torino significherebbe rilanciarsi nella corsa alle posizioni europee e, allo stesso tempo, dare un segnale di solidità mentale, fondamentale in una fase della stagione in cui ogni passo falso pesa.
Il ritorno di Kean viene indicato come un fattore chiave, sia per le soluzioni offensive sia per l’impatto psicologico su una squadra chiamata a ritrovare fiducia. Al Franchi la Fiorentina cerca dunque una vittoria che possa incidere su due piani: classifica e morale, confermando ambizioni e identità nel momento decisivo del campionato.
