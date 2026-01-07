Il gol alla Cremonese non è bastato: seconda panchina di fila con la Fiorentina per Kean

C'è una sorpresa non da poco nelle scelte di formazione di Paolo Vanoli per la partita della sua Fiorentina sul campo della Lazio stasera alle ore 20:45 e riguarda l'assenza dai titolari di Moise Kean. Centravanti principe della squadra ormai da quando è arrivato, si era seduto in panchina già nello scorso fine settimana, subentrando però al minuto 85, appena in tempo per realizzare il gol decisivo per consegnare ai suoi la seconda, fondamentale vittoria in Serie A.

Il gol vittoria alla Cremonese però non basta: anche alla luce di qualche acciacco fisico e di giusto un paio di allenamenti sostenuti nell'ultima settimana, Kean parte in panchina. La motivazione ufficiale l'ha data il suo allenatore, Vanoli, già nel pre-partita: "Ho due attaccanti forti, Moise è un top player ma ha giocato con un'infiltrazione col Sassuolo e poi è stato fuori per motivi precauzionali. Abbiamo un piano di rientro per lui, sappiamo quanto sia importante per noi".

Di seguito le formazioni ufficiali della partita tra Lazio e Fiorentina, il cui fischio d'inizio è in programma stasera alle 20:45.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Isaksen, Cancellieri, Zaccagni.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.