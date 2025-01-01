Live TMW Fiorentina, Lamptey: "Era il momento giusto per venire in Italia. Posso fare vari ruoli"

L'ultimo acquisto messo a referto dalla Fiorentina nel corso della sua sessione estiva è il terzino destro Tariq Lamptey. Il giocatore, arrivato dal Brighton per ricoprire il ruolo di vice Dodo, si è unito al club viola dopo la pausa Nazionali e ha fatto il suo debutto sabato sera nella sconfitta subita dal Napoli al Franchi. Ghanese classe 2000, Lamptey parlerà a partire dalle 14:00 ai media presenti presso la sala stampa del Viola Park. Segui la diretta testuale di TuttoMercatoWeb.

Ore 14:08 - inizio conferenza

Queste le parole con cui lo ha introdotto il dg Alessandro Ferrari: "Siamo con Tariq, l'ultimo arrivato. Ha già esordito e ha conosciuto la squadra. Siamo contenti perché lui porta esperienza importante dalla Premier ed è già nel giro della Nazionale".

Com'è nato il passaggio da Premier a Serie A?

"Sono felice di giocare in Serie A, un campionato di grande livello. Spero di mettere la mia velocità al servizio della squadra. Abbiamo una squadra forte, mi hanno messo subito a mio agio così come i tifosi. Spero di giocare presto"

Può essere un jolly per Pioli?

"Sono molto flessibile, posso giocare in vari ruoli. Posso giocare ovunque mi chieda il Mister e in ogni posizione darò il 100%".

Perché ha deciso di andarsene dall'Inghilterra?

"Ho giocato tanto in Premier ma questo era il passo giusto. Volevo giocare in un club storico come la Fiorentina, che ha un grande progetto sportivo".

Ha un modello?

"Il mio idolo è Ronaldinho, tra i terzini mi ispiro a Dani Alves".

È vero che la Fiorentina la cercava da tempo?

"Mi seguivano da quando ero molto giovane. Hanno fatto ricerche e mi hanno osservato da tanto tempo e sono onorato per questo. Proverò a fare del mio meglio per ripagare il loro interesse".

Ha parlato di Dodo?

"Fin da quando sono arrivato Dodo è stato fantastico con me. Abbiamo parlato molto, ma in generale tutti mi hanno trattato bene. Anche Kayode mi ha parlato bene di Firenze".

Che visione si ha della Fiorentina in Premier?

"La Fiorentina non ha bisogno di spiegazioni, ha avuto grandissimi giocatori e tutti ne hanno un'ottima opinione".

Perché la scelta di Firenze nonostante la concorrenza di Dodo?

"Ho fiducia in me, so di essere un calciatore forte. Qui abbiamo grandi giocatori, dobbiamo remare tutti dalla stessa parte per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".

De Zerbi l'ha aiutata nella scelta di Firenze?

"De Zerbi è stato un grandissimo allenatore e quando ha saputo che sarei venuto qui mi ha fatto gli auguri".

C'erano altre squadre oltre alla Fiorentina?

"Sì c'erano altri, ma quando la Fiorentina mi ha illustrato il suo progetto non ci ho pensato due volte e sono voluto venire qui fin da subito".

Ore 14:21 - termina la conferenza