Lazio, Cataldi: "Non vogliamo fare una stagione anonima, alla Lazio ci sono pressioni"

Dopo Inter-Lazio è intervenuto in conferenza stampa a San Siro il centrocampista della Lazio Danilo Cataldi.

Sarri ha apprezzato la mentalità, questa è la cosa positiva?

"Siamo stati bravi perchè dopo aver preso gol subito non era facile. Siamo rimasti ordinati ed è chiaro che dovevamo fare qualcosa in più. Questo è il rammarico. Credo che l'Inter sia la più forte del campionato e tra le più forti d'Europa".

In fase di costruzione siete soddisfatti?

"Sicuramente dobbiamo crescere di più nell'uscita da dietro. Ne abbiamo parlato e dobbiamo migliorare. Difensivamente credo che la squadra sia ordinata. Dobbiamo sicuramente crescere nel possesso palla. Siamo forse più di strappo che di palleggio ma dobbiamo migliorare".

Avvertite la pressione all'interno del gruppo?

"Quando si gioca per la Lazio le pressioni ci sono. Dobbiamo fare il massimo. Questo mese ci può dare insegnamento. Non è stato facile anche per gli infortuni, speriamo di recuperarli. Serve poi uno step in più. Non vogliamo fare una stagione anonima".

Che spirito avete in ottica mercato?

"Domanda difficile, non siamo a conoscenza di queste cose e nemmeno ci informiamo perchè non è il nostro mestiere. A gennaio non so come si evolverà la situazione".