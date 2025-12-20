Viviano: "La Fiorentina non si salva nemmeno con la memory card. Via Kean e Dodo"

Sono settimane di grande crisi per la Fiorentina, che adesso oltre all'emorragia di un cammino in Serie A che l'ha vista incapace di vincere una singola partita nelle prime 15 giornate di campionato, deve fare i conti anche con le difficoltà europee, visto che in Conference League per esempio sono state perse due delle ultime tre sfide giocate (quelle in campo internazionali con Vanoli) e dopo il capitombolo sul campo del Losanna per i toscani ci sarà da passare per i playoff contro una tra lo Jagiellonia e l'Omonia Nicosia.

Dice la sua sulla crisi della Fiorentina anche un ex viola, e notoriamente sostenitore dei gigliati, come l'ex portiere Emiliano Viviano. Intervenuto sui canali social di 'Controcalcio', ha detto Viviano: "Nemmeno con la memory card si salva la Fiorentina. Come fa? Se si affrontano tra loro, perdono tutte e due. Non ha uno spirito, non c'è una reazione, non c'è niente. E non so neanche cosa sta succedendo, la domanda me la sono posta".

Prosegue e conclude nelle sue riflessioni Viviano, provando a fornire una propria ricetta per la Fiorentina: "Di sicuro c'è da fare una rivoluzione, cambierei almeno 7-8 giocatori, anche importanti come Kean e Dodo. Non perché siano scarsi, forse sono i più forti che hanno. Quando si crea una mancanza di fiducia è difficile togliersela, e ogni cosa che può andare male alla Fiorentina va male. Deve portare entusiasmo, qualcuno che veda la Fiorentina come un punto d'arrivo".