TMW Fiorentina, movimenti in difesa. Rebus Ranieri, in entrata c'è una doppia strategia

Probabili movimenti in difesa per la Fiorentina in questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato, col gong alle trattative previsto per lunedì 2 febbraio alle ore 20. Per quanto riguarda le uscite sono tanti i profili che potrebbero lasciare la maglia viola nelle prossime ore. Oltre a Nicolussi Caviglia, fra questi c'è anche Luca Ranieri.

Sul giocatore, che con Vanoli e il passaggio alla difesa a 4 ha perso fascia da capitano e titolarità, ci sono tanti club di Serie A. Il più convinto resta il Torino, che ha messo in conto una proposta da 5 milioni di euro per il suo cartellino. Cifra che non incontra il favore della società viola, che per il giocatore chiede non meno di 10 milioni di euro. La trattativa comunque esiste e l'addio di Ranieri non è assolutamente da escludere.

Per uno che esce, uno che entra. La Fiorentina infatti sta scandagliando il mercato alla ricerca di un nuovo difensore centrale da aggiungere alla rosa di Vanoli. Il club viola in questo momento sta valutando due diverse possibilità: una riguarda l'ingaggio di un centrale di sicuro affidamento, con personalità e qualità in grado di alzare il livello del reparto. Profili di questo tipo potrebbero essere calciatori come Dragusin o Bijol. Una strada non semplice però a gennaio, anche per una questione di prezzi. Così nelle menti dei dirigenti esiste anche un'alternativa: quella di andare a prendere un calciatore giovane e di prospettiva, che possa trovare spazio ma anche crescere senza particolari pressioni.