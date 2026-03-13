Cremonese-Fiorentina, le probabili formazioni: Mandragora, Brescianini e Ndour per due maglie

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Cremonese-Fiorentina (Lunedì 16 marzo, ore 20.45, arbitra Di Bello, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Cremonese

Per il posticipo della 29^ giornata di Serie A mister Nicola deve fare i conti con qualche assenza, come ad esempio l'infortunato Baschirotto e lo squalificato Pezzella. In porta, nel 3-5-2, c'è Audero, in difesa spazio al trio composto da Terracciano, Folino e Luperto. In mezzo Thorsby con Maleh e Vandeputte, sulle corsie Barbieri e Zerbin. In avanti sembra essere arrivato il momento di Djuric dal 1', affiancato da Bonazzoli. Attenzione però al possibile cambio di modulo, con Nicola che potrebbe adottare una difesa a 4 con l'inserimento di Bianchetti in difesa.

Come arriva la Fiorentina

Una sfida, quella dello Zini, che vale una fetta importante di salvezza. La Fiorentina arriva al match contro la Cremonese con la fiducia della vittoria raccolta in Conference e con i suoi uomini più importanti riposati. Il grande dubbio però riguarda le condizioni di Kean, alle prese con una infiammazione alla tibia. Nel 4-1-4-1 di Vanoli, in porta dopo essersi riposato giovedì sera tornerà De Gea, così come in difesa Dodo e Pongracic a completare il reparto con i confermatissimi Ranieri e Parisi. Con Fagioli in cabina di regia, a completare il reparto è ballottaggio a tre per due posti tra Mandragora, Brescianini e Ndour: i primi due sono favoriti. Sulle corsie esterne Harrison agirà a destra, Gudmundsson invece si posizionerà a sinistra. Davanti, come detto, tutto dipenderà dal recupero di Kean ma se il numero 20 non ce la farà allora toccherà di nuovo a Piccoli. (da Firenze, Niccolò Righi)