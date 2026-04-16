TMW Nel buio della stagione, Ndour manda un segnale: Fiorentina e Italia possono puntarci

La Fiorentina esce dalla Conference League. Nonostante la vittoria al Franchi, è il Crystal Palace a passare il turno, forte del 3-0 dell’andata in Inghilterra. Una buona prova dei viola, che pagano le disattenzioni difensive ma che, probabilmente, dopo la vittoria di lunedì in campionato hanno la mente più libera.

La salvezza in Serie A non è ancora matematica, ma gli 8 punti di vantaggio su Lecce e Cremonese rappresentano un buon margine quando mancano sei giornate alla fine del campionato. È innegabile che la Fiorentina di Paolo Vanoli sia cresciuta tantissimo negli ultimi mesi, considerando che a metà dicembre i viola erano ultimi in classifica con appena 6 punti conquistati.

È cresciuta la squadra, sono cresciuti soprattutto i singoli. Uno su tutti, Cher Ndour. Il centrocampista della Fiorentina e dell’Italia Under 21 è sicuramente uno degli artefici della rinascita viola: due le reti in campionato, una decisiva contro l’Inter, l’altra nel roboante 5-1 contro l’Udinese, prima vittoria stagionale della Fiorentina. Più importante il bottino in Conference League: quattro reti e due assist, compreso il gol di questa sera contro il Crystal Palace.

Una crescita costante per Ndour, che si candida a diventare un giocatore determinante non solo per la Fiorentina del futuro, ma anche per la Nazionale azzurra, che ha bisogno più che mai della forza e del talento dei giovani.