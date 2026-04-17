Fiorentina, Ndour: "Usciamo a testa alta. Ci abbiamo creduto fino alla fine, non è bastato"

Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto ai canali ufficiali del club viola, parlando così dopo la vittoria per 2-1 contro il Crystal Palace e l'eliminazione dalla Conference League: "Abbiamo dato tutto in campo, abbiamo pagato il 3-0 dell'andata, soprattutto il terzo. Abbiamo avuto un'ottima reazione dopo aver preso gol di ripartenza, l'abbiamo ribaltata, ci abbiamo creduto fino alla fine e credo che anche i tifosi lo abbiano apprezzato. Loro sono una squadra forte, ma ne usciamo a testa alta, la vittoria comunque è arrivata, abbiamo avuto carattere e un buon gioco. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta".

È entrato a gara in corso e ha trovato il gol.

"Sì, penso che abbia dato ancora più entusiasmo di quello che c'era, ha dato ancora più speranza, ma purtroppo non è bastata. Dobbiamo ripartire da qua, dal sostegno che ci hanno dato i tifosi fino al 90'. Abbiamo apprezzato che ci abbiano applaudito, credo abbiano visto che abbiamo dato tutto. Era la cosa più importante, lunedì avremo una sfida per fare uno step in avanti in campionato e, se giochiamo così, possiamo chiudere bene la stagione".

Ora la trasferta di Lecce.

"Dobbiamo ripartire da questa partita, da questa fame, da questa voglia di lottare su tutti i palloni, di non mollare mai. Dopo lo 0-1 potevamo morire sportivamente, invece l'abbiamo ribaltata e abbiamo avuto altre occasioni per sperare nella rimonta, ma anche loro sono forti e hanno i loro meriti. Dobbiamo spaccare tutto ora".