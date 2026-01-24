Fiorentina, non tramonta la pista Diogo Leite. Per prenderlo può bastare un indennizzo

Sistemato il centrocampo, adesso la Fiorentina è a caccia di un difensore per completare al meglio la sua mini rivoluzione fatta a gennaio per provare a risalire la classifica dopo la brutta prima parte di stagione. Dopo le cessioni di Pablo Marì, direzione Al Hilal, e Mattia Viti, andato alla Sampdoria, e con Luca Ranieri ai margini del progetto (e che per questo potrebbe partire, piace alla Lazio) gli uomini di mercato viola sono a caccia di un'occasione per rafforzare la retroguardia.

Tra i vari nomi accostati alla Fiorentina, uno di quelli che resta maggiormente in pole position è un vecchio pallino come Diogo Leite, portoghese classe 1999 che milita nell'Union Berlino. Con il contratto in scadenza nel prossimo giugno, scrive Sky Sport, potrebbe bastare un semplice indennizzo da 2-3 milioni di euro per strapparlo al club tedesco già a gennaio.

Il sogno continua ad essere Radu Dragusin, ex Genoa e Juventus in uscita dal Tottenham. Il procuratore del rumeno, tuttavia, ha già lasciato intendere che la loro intenzione non è quella di vestire di viola. Infine, un nome da tenere in considerazione è quello di Diego Coppola, centrale in uscita dal Brighton su cui c'è anche il Milan.