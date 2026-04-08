Fiorentina, oggi la rifinitura per il Crystal Palace: ok Dodo e Mandragora. Dubbio Kean

È giorno di vigilia in casa Fiorentina di quella che si preannuncia come una delle gare più importanti della stagione, l’andata dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace. Un match che potrebbe restituire senso e lustro al finale di una stagione che, seppur in campionato anche con la salvezza resterebbe assolutamente negativa, in Europa potrebbe ancora rivelare sorprese e interesse. Quest’oggi il tecnico viola chiamerà a raccolta i suoi a partire dalle 11:00 per la rifinitura al Viola Park prima di prendere il passaporto e volare alla volta del Regno Unito.

I recuperi

Un ultimo test che darà modo a Vanoli di capire chi potrà essere della partita e chi invece dovrà restare dalle parti del centro sportivo di Bagno a Ripoli a recuperare dai propri acciacchi. Rispetto a Verona, però, l’allenatore lombardo dovrebbe avere diversi recuperi. Dodo e Mandragora si sono allenati in gruppo, sono perfettamente recuperati e verranno certamente convocati. Qualche dubbio in più per Parisi e Solomon, che ieri si sono allenati a parte e dunque servirà l’ultimo test odierno. Un altro di quelli acciaccati è Moise Kean ed è per questo che non è escluso un impiego di Piccoli dal primo minuto. Dovrebbe restare ancora fuori, infine, Niccolò Fortini, alle prese con il recupero dall’infortunio allo psoas.

Esodo viola

"London Calling" e Firenze risponde. È infatti previsto un mini esodo viola nella capitale inglese, visto che saranno oltre 1600 i supporter gigliati che si recheranno Selhurst Park per assistere dal vivo al match. Nell’ambiente fiorentino si percepisce l’importanza del match visto che tutti hanno presentato la sfida - bookmakers compresi - come una vera e propria finale anticipata, il faccia a faccia tra le due squadre maggiormente quotate per la vittoria finale. Per questo il cuore più caldo del tifo toscano è pronto a far sentire la propria voce anche nel sud di Londra.