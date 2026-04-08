L'ultima chance. Il Corriere Fiorentino in apertura: "Gudmundsson cerca riscatto con il Palace"

Il Corriere Fiorentino in prima pagina si concentra sul calcio e sulla Fiorentina, attesa dai nuovi impegni di Conference League. I viola infatti domani sera saranno ospiti del Crystal Palace, in una sfida suggestiva in programma alle 21 a Londra. Il quotidiano punta i riflettori su Albert Gudmundsson, a caccia di uno squillo a Selhurst Park dopo tante delusioni. L'islandese è a secco di gol da quasi un mese, visto che l'ultima rete è arrivata il 15 marzo nella sfida vinta 1-4 contro la Cremonese.

L'attaccante ovviamente vorrà rifarsi e incrementare il proprio bottino, puntando anche alla decima rete stagionale: Gudmundsson ha disputato 38 match fino ad ora, siglando 5 reti in campionato, 3 nella fase finale della Conference e 1 nelle qualificazioni. Numeri importanti per l'islandese, che ha anche fornito 6 assist ai compagni. La partita contro il Crystal Palace, dunque, arriva al momento giusto per rilanciarsi e trascinare ancora la Fiorentina.

L'islandese scenderà in campo da titolare a Londra, andando a formare il tridente offensivo viola completato da Harrison e da Kean. A centrocampo confermato Fagioli, supportato da Ndour e Mandragora. La porta viola chiaramente sarà difesa ancora da De Gea, con Pongracic e Ranieri centrali. Sulle corsie, infine, il tecnico Vanoli dovrebbe affidarsi a Dodò e Gosens. Chiaro l'intento della Fiorentina, che punta a sbancare Londra per mettere le mani sulla qualificazione.