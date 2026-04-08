Prossimo ct dell'Italia, La Gazzetta dello Sport titola: "Tutto dice Conte"

Con l'uscita di Gennaro Gattuso in seguito al terzo Mondiale di fila mancato, la Nazionale italiana potrebbe essere ereditata a breve da un altro commissario tecnico, peraltro già noto: "Tutto dice Conte", si espone in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Sarebbe l'uomo giusto per risollevare il movimento calcio italiano anche per Malagò e Abete.

Intanto sarebbe arrivato il via libera del Napoli, con il presidente Aurelio De Laurentiis a dichiarare apertamente: "Liberarlo per la Nazionale? Se me lo chiedesse Antonio penso che direi di sì, ma poiché è un uomo intelligente fintanto che non esiste un interlocutore serio, e finora non ce ne sono stati, penso che lui desisterebbe nell'immaginarsi a capo di una cosa completamente disorganizzata".

"Chivu, rinnovo e cambio". Una volta centrato lo Scudetto al termine della stagione, il tecnico romeno firmerebbe un nuovo accordo con il club nerazzurro e poi farebbe scattare un'operazione rivoluzione. Idea diversa di calcio con sistema differente, mentre dal mercato si puntano Vicario, Koné e Diaby.

"Milan, Gimenez e due ali". Problemi in casa rossonera, con Max Allegri in cerca di gol dopo le evidenti difficoltà di andare in gol palesate contro il Napoli. Certamente insieme al centravanti messicano tornerebbe ad allargarsi a sinistra Rafa Leao, abbandonando così l'esperimento con Pulisic o Nkunku da falso nove.