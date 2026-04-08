Atalanta, ora De Ketelaere vale 40 milioni di euro. Ma la Dea non vuole cederlo

Charles De Ketelaere si è definitivamente ritrovato, anche se a Bergamo non aveva mai smarrito la via e, con i due assist di Lecce, ha fatto brillare ancora una volta la sua stella. Il belga è il pupillo dei Percassi, che lo hanno preso in un momento in cui puntare su di lui era complicato e ne hanno tratto beneficio, dato che le qualità inespresse al Milan le ha mostrate all'Atalanta.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo, la valutazione che la Dea fa dell'ex Club Brugge è di circa 40 milioni di euro, ma non c'è alcuna intenzione di venderlo in estate. Lo step che serve ora è trovare il gol con più continuità, aspetto su cui sta lavorando insieme a Raffaele Palladino, che ci ha creduto e lo ha esaltato dal primo giorno in cui ha messo piede nel nuovo club.

Il classe 2001 in stagione ha preso parte a 24 partite di Serie A, 8 di Champions League e 2 di Coppa Italia, segnando 5 gol e fornendo 7 assist. In carriera vanta 134 presenze e 32 gol con l'Atalanta, 120 gettoni e 25 reti con il Club Brugge e 40 apparizioni con il Milan. Inoltre è sceso in campo 28 volte con il Belgio, segnando 5 gol.