Fiorentina, Parisi: "Con Vanoli stiamo lavorando anche atleticamente. La strada è giusta"

L'esterno sinistro della Fiorentina Fabiano Parisi ha parlato a SportMediaset dopo il pareggio per 1-1 di ieri sera contro la Juventus: "E' stata una grandissima partita, al di là del risultato abbiamo messo l'energia giusta. Il mister ci ha chiesto questo, ci abbiamo lavorato e volevamo dare una soddisfazione ai tifosi. Ce l'abbiamo messa tutta, a fine partita i compagni erano esausti, la strada è giusta e non dobbiamo mollare".

Su cosa ha lavorato Vanoli?

"Ci serviva questo scatto mentale, quando ti trovi lì sotto non è semplice. E' difficile uscire da quelle posizioni, noi dobbiamo essere convinti della realtà odierna. Penso che con le idee del mister potremo toglierci belle soddisfazioni".

Può essere la partita di svolta?

"Può esserlo, ma ogni partita deve essere importante per noi. Ora avremo la coppa, poi l'Atalanta… Col mister stiamo lavorando anche sotto l'aspetto atletico, questo ci mancava, ma soprattutto lui ci ha dato energia mentale. Dobbiamo pensare da squadra che si deve salvare, non ad altri obiettivi. Il campionato è ancora lungo".