Fiorentina, Parisi: "Ringraziamo i tifosi che non ci abbandonano mai"

Ai microfoni di Dazn è intervenuto il difensore della Fiorentina Fabiano Parisi: "Oggi ci aspetta una partita fondamentale per il nostro cammino; i tifosi sono sempre straordinari e non hanno mai fatto mancare il proprio apporto, anche a Bergamo erano in tanti e il loro supporto ci deve spingere a dare qualcosa in più per noi e, soprattutto, per loro. Quanto al modulo stiamo le provando tutte, noi calciatori siamo a sua totale disposizione e non ho problemi a giocare come quinto". Ecco le formazioni ufficiali:

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Paolo Vanoli