Fiorentina, Parisi: "Mi piace questo nuovo ruolo, so che devo fare anche gol e assist"

Fabiano Parisi, esterno della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Lazio: "Devo ringraziare il mister per la fiducia che mi ha dato in quel ruolo, ho le caratteristiche per determinate avendo dribbling e velocità. Posso saltare l'uomo e la fase di non possesso ce l'ho nelle corde: è un ruolo che mi piace, ma ringrazio il mister per la fiducia. Sono contento, ma so che devo fare anche gol e assist".